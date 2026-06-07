Vill du jobba med försäljning och arbeta i ett team med höga ambitioner?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Askersund Visa alla säljarjobb i Askersund
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Askersund.
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges största och mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Hos oss får du möjligheten att representera välkända varumärken, utveckla dina färdigheter inom försäljning och skapa en attraktiv inkomst genom dina egna prestationer.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder direkt. Genom personliga möten hjälper du människor att hitta förmånliga elavtal och andra smarta lösningar inom energi och teknik.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, motivation och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats där prestation uppmärksammas
Vi vet att motivation skapar resultat. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos oss får du arbeta i en miljö där man peppar varandra, firar framgångar tillsammans och alltid strävar efter att nå nästa nivå.
Vi söker dig som
Är social och gillar att bygga relationer
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både som person och säljare
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, hög energi och viljan att lyckas.
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Askersund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: askersund@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
696 34 ASKERSUND Jobbnummer
9951228