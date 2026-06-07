Vill du utvecklas inom försäljning och skapa en stark inkomst?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare till vårt team med utgångspunkt från Jönköping.
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges mest välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Hos oss får du möjligheten att representera starka varumärken, utveckla din försäljningsförmåga och arbeta i en miljö där ambition och arbetsglädje går hand i hand.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing möter du kunder direkt på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga möten hjälper du människor att hitta bättre elavtal och smarta lösningar inom energi och teknik.
Arbetet är varierande, socialt och passar dig som trivs med att bygga relationer och arbeta mot tydliga mål.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning från dag ett
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats med högt tempo och stark gemenskap
Hos oss är prestation något som uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en arbetsplats där medarbetare inspirerar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt samtidigt som de når resultat.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Vill utvecklas både professionellt och personligt
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt driv, engagemang och viljan att lyckas.
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: jonkoping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
553 11 JÖNKÖPING Jobbnummer
9951230