Driven säljare sökes till Exaltera Marketing - Eskilstuna
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2026-06-07
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Driven säljare sökes till Exaltera Marketing – Eskilstuna
Är du en person som gillar att träffa nya människor, motiveras av resultat och vill ha möjligheten att påverka din egen inkomst? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing växer och söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Eskilstuna. Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges ledande företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en arbetsplats där utveckling, prestation och arbetsglädje står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
I rollen som säljare kommer du att representera välkända varumärken på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga kundmöten hjälper du människor att hitta förmånliga elavtal och smarta lösningar inom energi och teknik.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat team där man stöttar varandra, delar erfarenheter och arbetar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning från start och löpande coachning
Möjligheter till karriärutveckling inom företaget
Här belönas engagemang
Vi gillar att uppmärksamma goda prestationer och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar med attraktiva priser såsom iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra uppskattade vinster.
Hos Exaltera Marketing får du arbeta i en miljö där höga ambitioner kombineras med stark laganda och en positiv företagskultur.
Vi tror att du
Är social och tycker om kundkontakt
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, drivkraft och vilja att lyckas.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Eskilstuna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: eskilstuna@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
632 25 ESKILSTUNA Jobbnummer
9951226