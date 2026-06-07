Säljare till Exaltera Marketing - Laxå
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Laxå Visa alla säljarjobb i Laxå
2026-06-07
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Vill du ha ett jobb där du får träffa nya människor, utvecklas inom försäljning och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen lön? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing växer och söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Laxå. Vi arbetar på uppdrag av ledande företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en arbetsplats där engagemang, utveckling och resultat står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
I rollen som säljare arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du representerar välkända varumärken. Genom personliga kundmöten hjälper du människor att hitta bättre elavtal och andra smarta lösningar inom energi och teknik.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där man arbetar tillsammans mot gemensamma mål och ständigt strävar efter att utvecklas.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning och coachning från erfarna ledare
Möjligheter att växa inom företaget
En arbetsplats där prestation lönar sig
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Hos Exaltera Marketing kombinerar vi höga ambitioner med en positiv företagskultur där laganda, motivation och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som
Är social och utåtriktad
Trivs med att skapa kontakt med nya människor
Har ett starkt driv och gillar att arbeta mot mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, vilja att lära dig och ambition att lyckas.
Låter det som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Laxå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: laxa@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
695 31 LAXÅ Jobbnummer
9951233