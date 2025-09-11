Registrator till kanslienheten
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Ekonomi- och styrningskontoret ger stöd och service till hela kommunen och ansvarar för ekonomi, budget, uppföljning, investeringar, inköp, upphandlingar och lokalstrategiska frågor. Vi arbetar också med verksamhetsplanering, statistik, kvalitet, analys och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Kanslienheten, som ingår i kontoret, stödjer kommunens interna och externa serviceuppdrag. Vi arbetar med arkiv, registratur, ärendeberedning och juridik, ger operativt stöd till politisk ledning och förvaltningar, ansvarar för informations- och ärendehantering ur ett helhetsperspektiv samt genomför nationella val och EU-val.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som registrator hos oss får du en nyckelroll där du både planerar och utför arbetet som driver vår utveckling framåt.
Hos oss är det mycket fokus på informationshantering. Vi var första kommun att införa digital posthantering vilket lett till förändrade arbetssätt och starten på en ny utvecklingsresa. Som registrator, tillsammans med kommunregistrator och kommunarkivet, har du en central roll för att vi ska lyckas med arbetet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Registrera inkomna handlingar, hantera utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar
* Förvalta myndighetens viktigaste ledningssystem, diariet, genom att ansvara för att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring, till att genomföra utbildningar till tjänstepersoner och kollegor samt att utveckla planer och rutiner kopplat till uppdraget
* Vara systemförvaltare för den digitala posten och systemadministratör i vårt informations- och ärendehanteringssystem LexKvalifikationer
* Utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, offentlig förvaltning, eller annan utbildning som bedöms som likvärdig, till exempel diplomerad registrator, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Van att arbeta i ett digitalt informations- och ärendehanteringssystem
* Kunskap om de lagar och förordningar som styr hantering av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
* Du kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Några års erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrd organisation som registrator
* Kommunal arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att arbeta i Lex
Som person är du positiv, nyfiken och trivs i en stödjande- och serviceinriktad funktion. Du är trygg i din roll som registrator och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att arbeta strukturerat och i en ledande roll har du lätt att engagera andra för att nå gemensamma mål. Du är pedagogisk, tycker det är roligt att hålla utbildningar och är bekväm att tala inför grupper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker någon som kompletterar vår grupp på kansliet och tror starkt på att mångfald och olikheter berikar.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd registerprövning.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
