Regional Försäljningschef
2025-10-29
För kunds räkning söker Talangbron nu en Regional Försäljningschef till ett globalt företag för arbete i Saudiarabien. Talangbron ansvarar för rekryteringsprocessen, och anställningen sker direkt hos kunden.
Om rollen
I rollen som Regional försäljningschef får du ett helhetsansvar för att utveckla och driva produktverksamheten på den saudiska marknaden. Du arbetar strategiskt och operativt med affärsutveckling, marknadsföring, kundrelationer och resultatansvar.
Det här är en roll för dig som trivs med frihet under ansvar, gillar att arbeta brett och vill vara en del av en internationell organisation där utbildning, kultur och människor står i centrum.
Arbetsuppgifter
Utforma och genomföra produktstrategi och affärsplan för den saudiska marknaden
Ansvara för budget, resultat och uppföljning av mål
Leda lanseringar, marknadsinsatser och kundaktiviteter
Analysera marknad och identifiera tillväxtmöjligheter
Bygga och underhålla relationer med lokala partners och internationella team
Koordinera administrativa delar, logistik och kundupplevelse
Leda och stötta medarbetare i det lokala teamet
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av produktledning, affärsutveckling och försäljning
Är van att arbeta med budget, resultat och tydliga mål
Har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, där arabiska är starkt meriterande
Har god förmåga att arbeta självständigt i en internationell kontext
Erfarenhet av digital marknadsföring är meriterande men inget krav
För att lyckas i rollen
Ser vi att du är affärsmässig, nyfiken och handlingskraftig. Du gillar att ta initiativ, bygga relationer och driva projekt från idé till genomförande.
Vad du erbjuds
En utvecklande roll i en global och växande organisation
Möjlighet att påverka och forma verksamheten lokalt
Konkurrenskraftig ersättning och stöd i samband med flytt
Personlig kontakt och stöd genom hela rekryteringsprocessen av Talangbron
Om kunden
Vår kund är en internationell utbildningsorganisation som växt till att bli världsledande inom utbildning. Verksamheten finns i över 50 länder och samlar medarbetare från hela världen som delar samma vision, att skapa förståelse mellan människor genom utbildning och upplevelser. Här erbjuds en inkluderande arbetsmiljö med fokus på mångfald, respekt och personlig utveckling. Organisationen är engagerad i att skydda och främja barns och ungas trygghet, och alla anställningar omfattas därför av bakgrunds- och referenskontroller.
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning.
Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare för långsiktiga och givande samarbeten. I den här rekryteringen ansvarar Talangbron för rekryteringsprocessen, medan anställningen sker direkt hos kunden.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag är 28 november.
Urval sker löpande, vänta inte med att skicka in din ansökan om du vill veta mer om rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9579315