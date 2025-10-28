Redovisningsekonom till Ystad Energi
2025-10-28
Ystad Energi befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Energibranschen förändras snabbt, och som ett lokalt, kommunägt bolag har vi både möjligheten och viljan att vara med och driva den förändringen - med stabilitet, hållbarhet och långsiktighet som grund.
Vi förstärker nu vår ekonomiavdelning med en redovisningsekonom som vill ta ett brett ansvar, bidra med sin erfarenhet och samtidigt vara med och forma framtidens arbetssätt.
Om rollen
Vi söker dig som har god erfarenhet av redovisningsarbete och känner dig trygg i bokslutsprocessen, men som också trivs i en roll där inte allt är helt färdigpaketerat. Hos oss finns möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt utifrån din kompetens, dina förslag och de behov som uppstår längs vägen.
Rollen är bred och innebär ansvar för flera delar av den löpande redovisningen i våra fyra bolag Ystad Energi AB, Ystad Energi Elnät AB, Ystad Energihandel AB och Ystad Energi Service AB. Du kommer arbeta nära dina kollegor inom ekonomiavdelningen och tillsammans driver ni både det dagliga arbetet och utvecklingsfrågor framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Månads- och årsbokslut
Löpande avstämningar, periodiseringar
Arbete med anläggningstillgångar och pågående arbeten (t.ex. projektredovisning eller investeringar) är ett skallkrav
Hantering av anläggningstillgångar, internfakturering och lager inklusive masterdata
Myndighetsrapportering
Deltagande i förbättringsprojekt och utveckling av interna processer
Intern kontroll
Vi förstår om tekniska begrepp som kWh, kW och pellets inte är en självklar del av din vokabulär idag. Det är inget hinder utan snarare en del av det du kommer att få lära dig i rollen. Du behöver inte vara energikunnig, men du är nyfiken och ser det som stimulerande att förstå den bransch du arbetar i.
Vem vi söker
Vi tror att du har arbetat med redovisning under flera år och att du har god förståelse för både helhet och detaljer. Du behöver inte ha erfarenhet från energibranschen, men du har ett intresse för samhällsnyttiga verksamheter och förstår vikten av struktur, transparens och kvalitet.
Du är självgående, ansvarstagande och samarbetsinriktad samt trivs i ett arbetsklimat där man hjälps åt och gör varandra bättre. I dina personliga egenskaper hittar vi även förmågan handlingskraft där du såväl hittar som löser uppkomna problem.
Meriterande:
Erfarenhet av självständigt månads- och årsbokslutsarbete, gärna i bolag med flera enheter eller koncernstruktur
God förståelse för hantering av lager i redovisningen - särskilt i bolag med teknisk eller tjänsteinriktad verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem med möjlighet att påverka systeminställningar och struktur (t.ex. kontoplan, masterdata, parametrar)
God förmåga att analysera siffror och presentera ekonomisk information för verksamhetsansvariga
Erfarenhet från liknande roll i bolag med flera juridiska enheter
Kunskap i Unit4 ERP (Business World)
Erfarenhet från energibranschen eller kommunal verksamhet
Om Ystad Energi
Ystad Energi ägs av Ystads kommun och består av fyra bolag med tillsammans ca 35 medarbetare. Vi omsätter cirka 310 miljoner kronor per år och har en stark lokal förankring. Vi erbjuder våra kunder elnät, elhandel, fjärrvärme, gatubelysning och fiber med fokus på trygghet, miljö och service.
Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat, bra villkor enligt kollektivavtal Energi, 25 semesterdagar, ATF (72 timmar/år), friskvård två gånger i veckan samt tillgång till kaffe, frukt och engagerade kollegor.
Vi uppmuntrar kandidater som har intresse av framtidens teknik och utveckling.
Denna rekrytering: I denna rekrytering samarbetar Ystad Energi med HIREQ. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Då vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att du skickar din ansökan så fort som möjligt. Varmt välkommen!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
