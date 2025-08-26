Redovisningsekonom till Vallentuna
Är du en noggrann och analytisk redovisningsekonom med sinne för struktur och detaljer? Vi söker dig som trivs med ansvar, har ett starkt siffersinne och arbetar proaktivt med att skapa tydlighet i ekonomiska flöden. Här är chansen att få en central roll i ett engagerat team där din kompetens gör verklig skillnad.
Om uppdraget
Uppdraget avser en heltidstjänst med start omgående t.o.m. den 23 januari 2026, med möjlighet till förlängning. Rollen innebär ett övergripande ansvar för redovisningen, med särskilt fokus på löpande redovisning och bokslutsarbete. Utöver detta ingår ett delat ansvar för kundfakturering, leverantörsfakturahantering samt hantering av funktionsbrevlåda tillsammans med en ekonomiassistent. Uppdraget passar dig som är van att arbeta självständigt med redovisning men också uppskattar samarbete i ett mindre teamPubliceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen krävs goda kunskaper i redovisning, inklusive erfarenhet av bokslutsarbete och löpande bokföring. Det är också viktigt att vara noggrann, självgående och ha en god förståelse för ekonomiska flöden och systemstöd. Exempel på arbetsuppgifter är;
Kundfakturering
Utanordningar
Leverantörsfakturaköer
Bokslut (uppbokningar, periodiseringar, avstämningar, rättningar)
Kontering placeringsfakturor
Moms
Utbildningar till kollegor/chefer
Dina kvalifikationer
Relevant ekonomiutbildning
Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Arbetat i UNIT4 ERP
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-29.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon och Amanda.Chamoon@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 170 40 00.
