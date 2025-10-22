Redovisningsekonom till Hjo Installation, Göteborg
Hjo Installation är en svensk installationskoncern som består av ett stort antal lokala bolag inom energioptimering, el, VS och ventilation. Med kompetens, ansvarstagande och nytänk skapar vi en spännande utmanare inom installationsbranschen där vi vill göra avtryck; både som bästa arbetsgivare och genom våra tjänster minska våra kunders miljöpåverkan. Detta gör vi tillsammans med våra ca 1 300 medarbetare och 55 bolag med en gemensam omsättning om ca 2,5 mdkr i en decentraliserad koncern på fortsatt stark frammarsch.
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och bidra till att bygga upp en modern ekonomifunktion i en koncern som växer snabbt? Hjo Installation utökar sin centrala ekonomihub i Väst och söker nu en redovisningsekonom.
Om rollen
Som redovisningsekonom blir du en nyckelperson i ekonomihubben och ansvarar självständigt för redovisning och bokslut för ett eller flera dotterbolag inom koncernen. Du arbetar nära VD:ar i våra bolag, Teamledaren i Göteborg och samarbetar med kollegor inom koncernredovisning och controller.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och månadsbokslut för ett eller flera bolag inom koncernen
Upprättande av årsredovisningar enligt K3
Månatlig finansiell rapportering enligt koncernens riktlinjer
Projektredovisning med successiv vinstavräkning
Stöd till dotterbolaget i ekonomiska frågor
Medverkan i budget- och prognosarbete
Stöd till externa revisorer och myndigheter
Deltagande i utveckling av rutiner och processer
Du arbetar på plats ute hos bolagen och varierar med att ibland vara på Ringön med kollegor från hubben, för att skapa nära samarbete och förståelse för verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är en självgående och erfaren redovisningsekonom med god förståelse för hela redovisningskedjan, från löpande bokföring till färdig årsredovisning - gärna med bakgrund och erfarenhet från bygg eller installationsbranschen. Vi tror att du har en relevant ekonomiutbildning, flera års erfarenhet av självständigt bokslutsarbete och att du känner dig trygg i att arbeta i affärssystem och Excel. Kunskap om projektredovisning och successiv vinstavräkning ses som ett plus.
Du är prestigelös, jordnära och kommunikativ och samarbetar naturligt över olika funktioner. Vidare är du affärsmässig, serviceinriktad och inte rädd för att fatta beslut. Förändringsarbete motiverar dig och du trivs när du får vara med och bygga något långsiktigt. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du får ta egna initiativ, bidra och stötta organisationen på bästa sätt!
Vad vi erbjuder
En platt organisation med prestigelös kultur, öppen kommunikation och stark teamkänsla. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både struktur och arbetssätt. Här arbetar vi i en miljö med korta beslutsvägar, stort engagemang och fokus på utveckling.
Ansök
I den här rekryteringen samarbetar Hjo Installation med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Kvist, karin.kvist@jerrie.se
Välkommen med din ansökan! Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
