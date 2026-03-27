Redovisningsekonom och Lönespecialist
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter en redovisningsekonom & lönespecialist till vår kund i norra Helsingborg. I rollen ingår du i företagets ekonomifunktion och arbetar under ledningen av redovisningschef. Du rapporterar direkt till redovisningschef, ekonomichef och HR-ansvarig. Arbetet består dels av löpande bokföring, hantering av moms och skatter samt upprättande av bokslut och årsredovisning, dels av löneadministration och frågor kopplade till personalhantering.
Rollen arbetar tillsammans med och under ledning av Redovisningschef som båda rapporterar till företagets Ekonomichef. Redovisningsekonom och lönespecialist arbetar självständigt med sina arbetsuppgifter och ersätter vid behov företagets Redovisningschef. Befattningen innehar ansvar för företagets lönehantering och redovisning.
Arbetet innefattar bland annat beräkning av löner, administration av löneutbetalningar, personalförmåner, pensioner, tjänsteutlägg samt registrering och administration av frånvaro. Rollen ansvarar för att utbetalningar görs i tid och att skatteavdrag och arbetsgivaravgifter redovisas enligt gällande lagstiftning.
Arbetsuppgifter innefattar även viss administration och dokumentation av anställningsavtal, meritdokumentation, befattningsbeskrivningar och utbildningsort. Rollen rapporterar avseende löneadministrativa- och personalfrågor i första hand till företagets VD/HR-ansvarig.
Du blir anställd som konsult hos oss på Randstad och sedan uthyrd till vår kund på ett uppdrag som initialt är på tre månader. Efter dessa tre månader är ambitionen att du sedan blir anställd direkt hos kund.
Att vara konsult: Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Löpande bokföring av företagets in- och utbetalningar.
Ansvar månadsrapportering av intrastat och norsk moms.
Delta i arbetet med att sammanställa budgetunderlag.
Ansvar för betalningspåminnelser och indrivning av kundbetalningar.
Bistå revisor vid granskning av företagets redovisning.
Full hantering av löneunderlag, kontroll och utbetalning av löner.
Huvudansvarig för administration och data i företages lönehanteringssystem.
Ansvar för rapportering till aktuella myndigheter enligt gällande lagstiftning/regler och kollektivavtal.
Hantera och säkerställa att skatter, arbetsgivar- och socialavgifter samt pensioner betalas in korrekt och i tid.
Registrering och kontroll av tidsrapportering, frånvarohantering, semester och förmåner såsom friskvård, tjänstebilar och andra personalförmåner.
Ansvar för kontroll och hantering av utlägg och reseräkningar.
Information och stöd till chefer och medarbetare gällande anställnings-, policy-, löne- och förmånsfrågor.
Under ledning av HR-ansvarig, ansvar för information och uppdatering av företagets Personalhandbok.
Under ledning av HR-ansvarig, ansvar för dokumentation, uppdatering och beredning av anställningsavtal, meritdokumentation, befattningsbeskrivningar och utbildningsort.Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi/redovisning alt. högskoleutbildad Redovisningsekonom eller motsvarande.
Högskoleutbildning som lönespecialist eller motsvarande för kvalificerad lönekompetens.
Tidigare arbetserfarenhet från liknande position.
God kunskap om redovisningsstandarder, lagkrav, skatteregler och arbetsgivaravgifter.
God kunskap om arbetsrättsliga lagar och tillämpning av kollektivavtal.
Erfarenhet att arbeta i lönesystem och affärssystem/ERP. God systemvana och systemförståelse.
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Personliga kvalifikationer
Noggrann och analytisk.
Kommunikativ och pedagogisk.
Ansvarsfull och proaktiv.
Hög integritet och lojal.
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
252 31 HELSINGBORG
