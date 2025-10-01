Redovisningsekonom
2025-10-01
Är du en strukturerad och ansvarstagande redovisningsekonom som vill utvecklas vidare? Nu söker vi en ekonom med erfarenhet av reskontra och löpande ekonomi till ett uppdrag med start inom kort.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett inom ekonomiområdet med fokus på både daglig drift och förbättringsarbete. Du har ett helhetsansvar för ekonomiprocessen - från kund- och leverantörsreskontra till bokföring, rapportering och råvaruadministration. Du arbetar nära verksamheten och är en viktig del av företagets ekonomiska flöde.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantering av kundreskontra och månadsfakturering
• Kontroll och uppföljning av kassor
• Intern och extern rapportering samt statistik
• Inläsning, kontering och kontroll av leverantörsfakturor
• Periodiseringar och investeringsuppföljning
• Systemunderhåll och ekonomisupport
• Löpande bokföring och kontoavstämningar
• Avskrivningar och hantering av anläggningstillgångar
• Rapportering vid period- och årsbokslut
• Administrativt stöd i råvaruhantering
Arbetstiderna är måndag till fredag 7-16.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt och med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget är ett vikariat som kommer pågå i cirka 12 månader.
Som konsult hos Adecco erbjuds du en anställning med kollektivavtal, försäkringar och företagshälsovård för att du ska känna dig trygg.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag, vilket ger dig möjligheten att växa ditt professionella och sociala nätverk. Vi samarbetar med många attraktiva företag, vilket öppnar upp för spännande möjligheter som sällan når den öppna marknaden.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, analytisk och ansvarstagande. Vidare bör du vara noggrann, strukturerad, initiativtagande och på samma gång ha en förmåga och vilja att hantera snabba förändringar under perioder med ett högt tempo. Arbetet innebär såväl interna som externa kontakter och vi ser därför att du behöver vara trygg i att kommunicera och samarbete med olika typer av människor. Viktigt att du har mycket god datavana och har lätt för att sätta dig in i och navigera i olika system.
Vi tror att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, exempelvis:
• Ekonomprogrammet
• Civilekonomprogrammet
• Annan likvärdig utbildning
Krav på flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Om Stenvalls Trä
Stenvalls Trä är ett familjeföretag som växer tillsammans med våra kunder och medarbetare. Våra kärnvärden är mod, arbetsglädje, handlingskraft, kompetens och äkthet. Idag är vi 260 medarbetare och beräknar omsätta runt 1,8 miljarder kronor.
Vår företagskultur är innovativ och entreprenörsdriven med lång erfarenhet och trygg kunskap i ryggen. Du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Hos oss får du möjlighet att vara med att påverka och förändra. Vi ser våra anställda som en viktig del i vår utveckling och hos oss värdesätts driv, ansvar och engagemang högt. Vår ekonomiavdelning präglas av prestigelöshet, hjälpsamhet och trivsel.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänta inte med din ansökan! Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Marie Sohlman 073-684 78 30 eller marie.sohlman@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
