Redovisningsekonom
2025-11-17
Är du vår Redovisningsekonom?
Vi på PnF är stolta över att vara en del av Piteås utveckling. Som kollegor arbetar vi tillsammans, med omtanke och driv, för att nå våra gemensamma mål. Genom vårt arbete skapar vi förutsättningar för både befintliga och nya hyresgäster att växa och utvecklas, samtidigt som vi bidrar till ett Piteå som fortsätter blomstra.
Hos Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) erbjuds du en roll där du får arbeta brett inom ekonomi och hyresadministration i nära samarbete med kollegor, hyresgäster och andra aktörer i kommunen. Som redovisningsekonom hos PnF blir du en central del av ekonomiavdelningen.
Om rollen
Som Redovisningsekonom arbetar du nära ekonomichefen och ansvarar för redovisning och ekonomiadministration i ett antal av koncernens nio bolag. Du arbetar brett med löpande bokföring, bokslutsarbete, fakturahantering, hyresadministration, systemstöd och andra administrativa uppgifter.
I rollen har du nära kontakt med hyresgäster, leverantörer, revisorer och samarbetspartners inom kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande bokföring, avstämningar och utbetalningar
• Leverantörsfakturor och vidarefakturering, internt och externt
• Deltagande i bokslut och budget
• Ansvar för anläggningsregister och projektaktivering
• Delta i utveckling av ekonomiprocesser
• Hyresadministration och kundkontakt
• Kravhantering och hantering av betalflöden
• Övriga administrativa uppgifter
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med att ha många kontaktytor. Du har en god förståelse för redovisningsflöden och tycker om att ta ansvar för att arbetet utförs effektivt och korrekt. Du ser helheten i ekonomiarbetet och bidrar med din kompetens till verksamhetens utveckling.
Kvalifikationer (krav)
• Ekonomisk utbildning, lägst gymnasienivå
• Minst ett par års erfarenhet av redovisningsarbete
• Erfarenhet av bokslutsarbete och avstämningar
• God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
Meriterande
• Kunskap i Rillion eller motsvarande faktura- och ekonomisystem
• Erfarenhet från kommunalt bolag eller offentlig verksamhet
• Intresse för systemutveckling och processförbättring inom ekonomiPubliceringsdatum2025-11-17Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en naturlig känsla för ordning och struktur. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att kommunicera med både interna och externa kontakter.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll.
Om Piteå Näringsfastigheter AB
Piteå Näringsfastigheter är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Piteå Kommunföretag AB. Sedan starten 1964 har vi arbetat för att skapa goda förutsättningar för företagande och sysselsättning i Piteå.
Bolaget äger och förvaltar omkring 185 000 kvadratmeter i 37 fastigheter - allt från små lokaler för lokala entreprenörer till större ytor för etablerade koncerner. Vi är idag cirka 20 medarbetare som tillsammans bidrar till att utveckla och förvalta vårt fastighetsbestånd med engagemang och stolthet.
Vi är stolta över att vara en del av Piteås utveckling och arbetar långsiktigt för att skapa möjligheter, tillväxt och arbetstillfällen i generationer framåt.
Vår vision är tydlig: vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer.
Vår arbetsmiljö och värderingar
Hos oss blir du en del av en öppen och omtänksam kultur där vi stöttar varandra och delar framgångar. Vi samarbetar prestigelöst, hjälper varandra i vardagen och firar när vi når mål tillsammans.
Vi bryr oss om din hälsa och välmående och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil.
Vi erbjuder en arbetsplats där du har frihet att påverka och bidra till företagets långsiktiga mål. Dessutom erbjuder vi en rad olika förmåner för att stödja vår personals hälsa och välmående. Fokus ligger alltid på balans mellan arbete och fritid.Så ansöker du
Rekryteringen hanteras av Tommy Norberg på Adecco Sverige AB.
Vid frågor är du välkommen att kontakta honom via e-post: Tommy.Norberg@adecco.se
eller telefon: 073-684 70 99.
Vi vill ha din ansökan senast den 8e december.
Ansökan skickas in via Adecco Piteå - följ länken till annonsen på adecco.se.
