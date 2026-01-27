Redovisningsansvarig till internationell verksamhet
2026-01-27
Har du en bred bakgrund inom redovisning och trivs i en roll där du får ta ett helhetsansvar inom ekonomi?
SJR söker nu en redovisningsansvarig till ett internationellt bolag med verksamhet i Sverige. Detta är en långsiktig anställning hos vår kund som sitter i östra Göteborg.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
I rollen som redovisningsansvarig har du det övergripande ansvaret för det svenska bolaget som omsätter ca 100 miljoner och har ett 10 tal anställda. Din roll är bred och du säkerställer löpande att redovisning, rapportering och bokslutsarbete håller hög kvalitet och att processer, rutiner och deadlines efterlevs. Arbetsuppgifterna innefattar allt ifrån löpande bokföring, avstämningar och bokslutsarbete till analys och rapportering inom koncernen internationellt. Vid din sida har du en ekonomiassistent som arbetar med reskontra. Du arbetar nära verksamheten och är en självklar kontaktperson i redovisningsrelaterade frågor, både lokalt och mot olika internationella intressenter.
Detta är en tillsättning via SJR hos vår kund som har ett långsiktigt behov. Start är så snart som möjligt men det går även bra att ha uppsägningstid.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av redovisningsarbete (inklusive årsbokslut och rapportering) och som är van att arbeta självständigt med stort ansvar. Du tycker om att arbeta verksamhetsnära och har god systemvana både i moderna affärs- och rapporteringssystem samt i Excel. Eftersom att rollen har många internationella kontaktytor behöver du dessutom känna dig trygg i att kommunicera på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, noggrann och har förmågan att arbeta självständigt. Du har ett pragmatiskt förhållningssätt, kan prioritera och fatta beslut i en miljö där tempot stundtals är högt samtidigt som du är prestigelös. Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett övergripande ansvar.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Liina Fagerberg på 0766-002250. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-08.
Varmt välkommen med din ansökan!
