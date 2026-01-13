Receptionist på deltid till Gränbystadens informationsdisk!
Om tjänstenVill du bli en del av en enastående shoppingupplevelse? I Gränbystadens informationsdisk erbjuder vi ett riktigt roligt arbete tillsammans med drivna och engagerade kollegor!
I denna roll arbetar du hos vår kund i Gränbystaden och är anställd som Service manager hos oss på Middlepoint. Här har vi startat upp en mötesplats för centrets besökare där du får vara med och utveckla serviceleveransen samt representera centret på ett professionellt sätt. I rollen som receptionist arbetar du i ett härligt team om två och tillhandahåller information, vägledning och en hög nivå av service för alla du möter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ansvar för att leverera service i världsklass till alla besökare
Presentkortsförsäljning
Besvara frågor kring centrets faciliteter och butiker
Administrativt arbete i olika system, mail och telefon
Delat ansvar över backoffice och logistik
Upplärning av ny personal
Vem är du?Vi tror att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du är flexibel, prestigelös och tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Vi ser att du är energisk person med en positiv inställning som gillar att jobba i team. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
AnställningenAnställningsform: Visstidsanställning under vårenSysselsättningsgrad: Deltid, cirka 30h/månad med möjlighet att jobba merStart: OmgåendeArbetstider: Varannan vecka måndag till fredag 17:30-20:30 Om MiddlepointVi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
