Receptionist/Konferensvärd, Scandic Kiruna, heltid
Scandic Hotels AB / Receptionistjobb / Kiruna
2025-08-25
Mitt i nya Kiruna, intill stadshuset, tornar en av Kirunas mest spännande byggnader upp sig med 231 rum, ett flexibelt möteserbjudande och en storslagen skybar med utsikt mot Kebnikaise i väst.
Nu söker vi en Receptionist/konferensvärd till Scandic Kiruna.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Du som arbetar i receptionen är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Ser till att gästens önskemål uppfylls. Du har alltid ett leende på läpparna och en kreativ lösning i bakfickan. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. Din arbetsplats är vår lobby. För det är där du möter flest gäster. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning.
Arbetet i receptionen innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet. Allt arbete sker med gästnöjdhet och försäljning i fokus.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tjänsten innefattar både reception och konferens.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Det här är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
