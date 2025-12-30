Receptionist
2025-12-30
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi söker dig som är serviceinriktad, prestigelös, ansvarsfull och initiativtagande. Att du har en hög servicenivå, god överblick över ditt ansvarsområde och kunna komma med förslag till förbättringar hos kunden. Vi hoppas att du även har en lyhördhet för kundens behov och en känsla för merförsäljning.
Anställningens omfattning
Tjänsten är på heltid hos ISS med placering ute hos kunden i centrala Stockholm med inledande 6 månaders provanställning. Arbetstider är måndag-fredag mellan kl 07.00 till kl 16.00.
Skicka gärna in din ansökan snarast. Intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan samt CV! OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mail.
Tillträde: Helst omgående men vi tar självklart i beaktan uppsägningstiden
Om roll
Dina arbetsuppgifter kommer vara att vara receptionistsansvar för gäster via mail och telefon och samt över disk, förbereda möteslokaler och konferensrum och hantera beställningar av mat och dryck. Dessutom kommer du att ansvara för bokningar, ha nära kontakt med leverantörer och bistå medarbetare med information.
I rollen kommer du även att
• Catering - förbereda och servera stående frukost på kontoret och leverera samt beställa catering till möten.
• Utföra administrativa uppgifter
• Säkerhet - hantering av passerkort och behörigheter, larm.
• Post- och budhantering: portomaskin, beställa bud, packa mm.
• Behjälplig vid skanning, kopiering, utskrifter till kund och medarbetare
• Sekretesshantering kontrollera samt beställa hämtning vid behov
• Avfallsrapportering.
• Kaffemaskin samt diskmaskin, rengöra, fylla på och åtgärda fel
• Bistå medarbetare med ad hoc frågor och ta hand om den allmänna trivseln på kontoret.
• Hålla i ordning på kontoret i kök/pentryn, reception och alla andra övriga allmänna ytor såsom förråd, öppna landskap samt och konferensrum.
• Hantering av disk (plocka in- och ut ur diskmaskinen, plocka i landskap och kök)
• Erfarenhet av reception i minst ett år
• Flytande i svenska och engelska
• Du är proaktiv, självständig och lojal
• Att du är prestigelös, flexibel och drar dig inte för att ta tag i de uppgifter som kan uppkomma och prioritera - du ser vad som behöver göras och gör det!
• Arbetat med att förbättra företagskultur
• Lätt att skapa relationer med kunderna
• Du har rätt att samarbeta i grupp
• Du är van att använda datorn som verktyg
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ydalia Mendoza på ydalia.mendoza@se.issworld.com
Ersättning
Enligt överenskommelse
