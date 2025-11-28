Receptionist
2025-11-28
Vi söker en serviceminded och strukturerad receptionist till vår trafikskola. Du blir ansiktet utåt och har en viktig roll i att ge våra elever ett professionellt och välkomnande bemötande.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder i reception och via telefon
Hantera bokningar av körlektioner, riskutbildningar och teoriprov
Svara på frågor och ge information om våra tjänster
Administrativa uppgifter såsom betalningar, schemaläggning och registrering
Stötta våra trafiklärare i det dagliga arbetetKvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Serviceinriktad, positiv och stresstålig
Strukturerad och noggrann
Erfarenhet av kundbemötande eller administration är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom administration och kundservice
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: info@telgetrafikskola.se Arbetsgivare Telge Trafikskola AB
Dalgatan 15 A (visa karta
151 33 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
