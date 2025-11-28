Receptionist

Telge Trafikskola AB / Receptionistjobb / Södertälje
2025-11-28


Vi söker en serviceminded och strukturerad receptionist till vår trafikskola. Du blir ansiktet utåt och har en viktig roll i att ge våra elever ett professionellt och välkomnande bemötande.

Publiceringsdatum
2025-11-28

Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder i reception och via telefon
Hantera bokningar av körlektioner, riskutbildningar och teoriprov
Svara på frågor och ge information om våra tjänster
Administrativa uppgifter såsom betalningar, schemaläggning och registrering
Stötta våra trafiklärare i det dagliga arbetet

Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Serviceinriktad, positiv och stresstålig
Strukturerad och noggrann
Erfarenhet av kundbemötande eller administration är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom administration och kundservice
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: info@telgetrafikskola.se

Arbetsgivare
Telge Trafikskola AB (org.nr 556889-9669)
Dalgatan 15 A (visa karta)
151 33  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9619227

