Rådgivare på deltid till Intrum
Adding People AB / Bankjobb / Göteborg
2025-12-15
Därför är du viktig
Som rådgivare hos Intrum hjälper du människor att hitta vägar mot en sundare ekonomi. Med ett professionellt, respektfullt och empatiskt bemötande guidar du kunder i deras ärenden - samtidigt som du bidrar till Intrums uppdrag och leverans. Här spelar din förmåga att lyssna, förklara och hitta lösningar en avgörande roll.
Det här är Intrum
Intrum är det marknadsledande kredithanteringsbolaget i Europa och sitter mitt i centrala Göteborg. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever efter värderingarna Empathy, Ethics, Solutions och Dedication.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att hjälpa människor till en sund ekonomi. Genom att varje dag vilja vara lite bättre än gårdagen, tar vi tar fram det bästa hos varandra. Vår bransch förändras konstant, vi är alltid på väg framåt och slutar aldrig att utvecklas. Uppskattar du att arbeta i ett team där utveckling, samarbete och kreativitet uppmuntras kommer du att trivas hos oss!
Vår kultur
Intrum är ett värderingsstyrt bolag där Empathy, Ethics, Solutions och Dedication genomsyrar vardagen. Här arbetar man tillsammans, stöttar varandra och drivs av gemensamma mål - i en miljö där samarbete, utveckling och ansvar uppmuntras.
Fokus i din roll
I rollen som rådgivare är telefonen ditt främsta arbetsverktyg. Du hanterar både inkommande och utgående samtal samt ärenden via mejl, alltid med fokus på att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för kunden.
Du får en gedigen introduktionsutbildning där teori varvas med praktik tillsammans med erfarna kollegor - allt för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas i rollen.
Tjänsten är på deltid, cirka 50 %, med arbetstid huvudsakligen förlagd till måndagar och tisdagar.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet av service och kundkontakt och som trivs i dialog med människor. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska - ytterligare språk är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du bidrar med ett professionellt och respektfullt bemötande, även i samtal som kan vara komplexa eller känsliga.
Är det rätt plats för dig?
Det här är rätt roll för dig som vill kombinera ett deltidsarbete med mening, utveckling och tydlig struktur - i en organisation där kvalitet, ansvar och människan står i centrum.
Bra att veta
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Deltid ca 50 %
Arbetstid: Måndagar och tisdagar
Start: Mitten av januari
Anställning: Konsultuppdrag via Addpeople. Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor: Kontakta rekryteringskonsult Martin Olofsson Carlbom på martin@addpeople.nu eller 076-163 02 12.
