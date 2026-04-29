R&D-tekniker - Test- & Pilotproduktion
2026-04-29
Vill du arbeta nära teknikutveckling på riktigt, där du inte bara analyserar utan också testar, skruvar, förbättrar och driver utveckling framåt?
Hos Albany i Halmstad får du en nyckelroll i deras test- och pilotproduktion, där utvecklas och verifieras produkter innan de når verklig drift. Här arbetar du i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Albany International.
Om rollen
Det här är en roll för dig som gillar att jobba hands-on med teknik - och samtidigt ta ansvar för helheten.
Du arbetar i en testmiljö som efterliknar verklig produktion, där produkterna utvecklas, testas och förbättras innan de implementeras globalt. Rollen är både operativ och koordinerande, med många kontaktytor, både lokalt och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för drift, underhåll och utveckling av utrustning kopplad till experimentpressar
Planera och genomföra tester - inklusive körscheman, mätningar och uppföljning
Analysera, dokumentera och rapportera resultat
Säkerställa att arbetet sker enlighet med krav på säkerhet, kvalitet och compliance
Rollen innebär även att:
Initiera och driva förbättringar av processer och utrustning
Utveckla mätmetoder och försöksutrustning
Hantera kontakter med leverantörer, entreprenörer och kollegor globalt
Initiera inköp av reservdelar och utrustning
Ta fram riskanalyser och bidra till ett strukturerat och säkert arbetssätt
Du får en central roll där du både driver ditt eget arbete och bidrar till helheten med möjlighet att på sikt ta en mer ledande roll.
Om dig
Vi tror att du har en teknisk bakgrund men framför allt ett starkt mekaniskt intresse och handlag.
Kanske är du mekaniker i grunden, eller har arbetat med drift, underhåll eller produktion i en teknisk miljö.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete med maskiner, underhåll eller produktionsteknik
God förståelse för mekanik, gärna även hydraulik och/eller svetsning
Erfarenhet av praktiskt arbete i tekniska miljöer där problemlösning är en naturlig del
Vana av dokumentation, rapportering och strukturerat arbetssätt
Erfarenhet av planering, koordinering eller förbättringsarbete
Mycket goda kunskaper i engelska då du har internationella kontaktytor i rollen
Det är meriterande om du har erfarenhet från pappersindustrin eller annan processindustri.Publiceringsdatum2026-04-29Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett starkt ordningssinne och gillar struktur
Är lösningsorienterad och trivs med att felsöka och utveckla
Är naturligt driven och självgående i ditt arbete, samtidigt som du är en lagspelare
Har ett naturligt säkerhetstänk
Har förmåga och vilja att ta ansvar och på sikt kliva in i en mer ledande roll
Om Albany International
Albany International är en global koncern med lång tradition av tekniskt ledarskap och innovation. Bolaget utvecklar och tillverkar avancerade material och komponenter för bland annat pappersindustrin och andra högteknologiska applikationer.
R&D-verksamheten i Halmstad är central för hela koncernen globalt och fungerar som en hub för utveckling, testning och verifiering av nya produkter. Här bedrivs avancerad test- och pilotproduktion i nära samarbete med andra siter, kunder och leverantörer världen över.
Siten i Halmstad är välkänd inom Albany för sin tekniska höjd, sitt strukturerade arbetssätt och sitt starka fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet - och spelar en avgörande roll i att säkerställa att nya lösningar fungerar i verklig drift.Övrig information
Placering: Halmstad
Du rapporterar till R&D Manager
Detta är en direktrekrytering till Albany International
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan
ANSÖKAN Vill du vara med och utveckla teknik i framkant, i en miljö där kvalitet, säkerhet och innovation verkligen spelar roll?
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV. Varmt välkommen med din ansökan!
Job&Talent är en global innovatör med lokal förankring, som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemannings - och rekryteringsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
