Bona är ett drygt hundraårigt familjeägt företag grundat 1919. Idag är de en global koncern med koncernledning i Malmö, dotterbolag i 17 länder och fabriker i Malmö, Tyskland och USA. De är aktiva i mer än 80 länder och de omsätter över 4 miljarder kronor. I Malmö är de totalt 160 medarbetare, och internationellt drygt 700. Bona lägger ner sin själ i att ta fram det bästa i världens alla golv. De har ett komplett produktsystem för golvets hela livslängd, från installation till underhåll, rengöring och renovering. De utvecklar och tillverkar lacker, limmer, oljor, rengöringsprodukter och slipmaskiner. Deras produkter säljs till såväl hantverkare och parkettfabriker som direkt till konsumenter.
Genom sina värderingar passion, performance och pioneering bygger de sitt samarbete med affärspartners, kunder och medarbetare. Bona har ett starkt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och långsiktig hållbarhet, och är ett ISO 9001-, 14001- och 45001-certifierat företag.
Läs mer om Bona på www.bona.com
Om rollen
Som R&D-Kemist hos Bonas R&D-avdelning blir du en del av ett kreativt och kompetent team. Detta team arbetar med att utveckla framtidens polymerer och dispersioner som används i produktionen av lacker. Tjänsten är huvudsakligen labbfokuserad och passar både dig som är i början av din karriär och dig som är mer erfaren och vill fortsätta utvecklas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Praktiskt arbete i labbet med syntes av polymerer, framställning av dispersioner samt formulering av nya produkter
• Planering och genomförande av dina egna utvecklingsprojekt där du har stort utrymme för egna initiativ
• Litteratursökning och omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad om nya råvaror, teknikutveckling och trender
• Samarbete med inköp kring nya och alternativa råvaror
• Samarbete med produktion och kvalitetskontroll vid problemlösning och implementering av nya formuleringar
• Skapa och underhålla recept i styrsystemet Delta V som används i produktion och pilotanläggning
• Deltagande i uppskalning av dispersioner i pilotanläggning tillsammans med produktionstekniker
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för kemi och som motiveras av att driva utvecklingsarbete från idé till färdig produkt. Du trivs i labbmiljö, är nyfiken på att hitta nya lösningar och har en analytisk förmåga där du förstår kemiska samband på djupet. Du är strukturerad, självgående och tycker om att ta ansvar för din egen planering samtidigt som du är en prestigelös lagspelare och generös med att dela med dig av din kunskap.
Följande är krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom kemi med inriktning mot organisk kemi eller polymerkemi. Doktorsexamen är meriterande
• Mycket god vana av självständigt laborativt arbete och säkerhetstänk kring kemikalier och kemiska reaktioner
• Erfarenhet kring uppskalning av kemisk syntes och kemisk processteknik är meriterande
• God datorvana och intresse för digitala system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Tillsvidare, heltid
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
