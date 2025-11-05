PTP-psykolog, Lycksele sjukhus
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare, de flesta av oss finns på Lycksele sjukhus och vi har även medarbetare på andra orter i södra Lappland. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och vi använder oss ofta av digitala kommunikationsverktyg.
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. Nu söker vi en PTP-psykolog till vår mottagning.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du stödjer och utvecklar människor i livets alla skeden. Du arbetar både självständigt och i team med bedömning, utredning och behandling under handledning.
Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du har handledare på plats och en välfungerande psykologgrupp. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med halvdagsträffar antingen förlagda i Umeå eller digitalt. Alla träffar är obligatoriska och innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.
Som PTP-psykolog hos oss inbegriper dina arbetsuppgifter främst bedömningar, terapier och neuropsykiatriska utredningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad psykolog med intresse för psykiatriskt arbete vid öppenvårdsmottagning. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatriskt arbete. Du ska behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter.
ÖVRIGT
• **Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Emma Granström emma.granstrom@regionvasterbotten.se 073-064 24 78 Jobbnummer
9590063