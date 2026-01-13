Projekttekniker för switchbyten - kvällstid Göteborg
2026-01-13
Vi söker en fälttekniker i Göteborg för ett tidsbegränsat uppdrag under perioden vecka 10-16.
Om uppdraget projekttekniker för switchbyten - kvällstid (mån-tor)
Vill du arbeta med nätverk och tekniska installationer i ett spännande projekt på kvällstid? Vi söker nu projekttekniker för switchbyten på kontor under perioden 17 februari - 2 juli. Uppdraget innebär att byta switchar enligt projektplan, med start efter kl. 15:00 måndag-torsdag. Tidsåtgången är cirka 3 timmar per kontor och det kan förekomma flera kontor under samma pass.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tekniskt arbete eller IT-support. Du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, kan arbeta självständigt och följa instruktioner, samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad. B-körkort och egen bil krävs, och du behöver kunna vara tillgänglig under hela projektperioden.
Vi erbjuder:
Timlön: 150 kr/timme + OB enligt kollektivavtal
Milersättning: 25 kr/mil
Flexibla kvällspass och korta men intensiva, lärorika uppdrag
Möjlighet att delta i ett spännande projekt med chans till fler uppdrag
Observera att för denna roll görs en bakgrundskontroll mot brottsregister och betalningsanmärkning för slutkandidater.
Om Barona
Barona är ett internationellt bolag med finska rötter. Vi har funnits sedan 1999 och finns idag i 10 länder. Vi är en naturlig länk mellan uppdragsgivare och anställda, vi ser till att det blir lätt och smidigt för både dig som anställd och dig som uppdragsgivare. Vi erbjuder våra kunder skalbara och hållbara personallösningar. Allt detta så vi kan erbjuda olika tillvägagångsätt och möjligheter till våra egna anställda i alla skeden av deras karriär! Barona är kollektivavtalsbundet och hos oss har du alltid nära till din närmsta konsultchef som är dedikerad till ditt uppdrag.
Uppfyller du kvalifikationerna och är intresserad? Lägg in en ansökan redan idag! Vi önskar bara CV/meritförteckning gärna tillsammans med ett kortare brev om varför du är intresserad av just denna tjänst. Vi tar ej emot det via email utan det måste bifogas i ansökan via vårt system på grund av GDPR och hur vi hanterar personuppgifter. Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan slutdatum för annonsen. Vid ytterligare frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Elin Nilsson (elin.nilsson@barona.se
).
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
