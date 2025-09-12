Projektledare till våra marina fartyg
2025-09-12
Vi söker en projektledare som vill vara med och säkerställa att marinens befintliga fartyg fungerar pålitligt och utvecklas vidare. Vill du arbeta i projekt med spännande och komplex teknik? Vill du vara med och påverka vilka system marinen kommer använda framöver? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som projektledare på vidmakthållandeenheten inom avdelningen amfibie-, stöd- och bassystem kommer du få leda och delta i projekt som vidmakthåller produkter och tjänster för amfibiebåtar samt skepps, skydds- och livräddningsmateriel.
Projekten varierar och kan vara allt från uppgraderingar till projekt som innefattar halvtidsmodifieringar och livstidsförlängningar. Det kan vara livstidsförlängning av Stridsbåtar, Svävare eller omsättning och nyanskaffning av skepps-, skydds- och livräddningsmateriel (SSL).
Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer leda projektens alla faser med planering, specificering, upphandling, verifiering, ekonomisk styrning och uppföljning och i ett senare skede även leverans till Försvarsmakten. Hos oss kommer du få vara med och leverera uppfräschade fartyg och SSL-utrustning till Försvarsmakten.
Arbetsuppgifterna är beroende av projektets uppgift och i vilken fas av livscykeln systemet befinner sig i. Det kan bland annat handla om att leda projektarbetet, delta i kravarbete inför upphandling, utvärdera anbud och leda förhandlingar samt följa upp och granska leveranser från våra leverantörer.
I din roll som projektledare hos oss arbetar du tätt tillsammans med dina kollegor i projektgruppen, Försvarsmakten och leverantörer med syftet att bibehålla och utveckla marinens operativa tillgänglighet av befintliga fartygssystem.
Tjänsten är placerad centralt i Stockholm. Inrikesresor förekommer i tjänsten, utrikesresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning som civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att leda större eller systemtekniska projekt bestående av projektmedlemmar. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med kravhantering. Du är en van användare av projektledningsverktyg och har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom aktuellt område, så som inom skeppsbyggnad eller marina system. Utbildning i systemarbete enligt principerna i ISO/IEC 15288:2008 är också meriterande, men inget krav.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med planering, ledning eller styrning av varvsåtgärder på fartyg för yrkesmässigt bruk, ser vi det som en fördel, likaså om du arbetat med teknisk systemutformning eller har erfarenhet från FMV eller Försvarsmakten.
Vi ser positivt på om du har kunskap om riskhantering i projekt eller offentlig upphandling. Vi tror även det kommer hjälpa dig om du har kunskap om nyttjande av Försvarsmaktens marina materiel, men det är inget krav. B-körkort är önskvärt.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att planera och organisera ditt arbete och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål. Din ekonomiska medvetenhet är god, du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde marin ansvarar för nyanskaffning, modifiering och vidmakthållande av marina system som brukas av Försvarsmakten. Marinområdet består av tre producerande avdelningar: ytstridssystem, undervattensstridssystem, och amfibie-, bas- och stödsystem.
Vidmakthållandeenheten inom avdelningen amfibie-, stöd- och bassystem driver materielprojekt kopplat till vidmakthållande för amfibiebåtar och skepps-, skydds- och livräddningsmateriel. Som exempel kan nämnas Stridsbåt 90, Ledningsbåt 2000 och Svävare 2000.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-02.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Helen Salomonsson på 070-982 50 39 eller via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta rekryterare Caroline Lyngen på caroline.lyngen@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
