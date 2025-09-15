Projektledare till Projektenheten vid Fastighetskontoret
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Projektavdelningens uppdrag är att genomföra större och mindre byggprojekt inom kontorets fastighetsbestånd.
Den årliga projektvolymen ligger på ungefär 3 mdkr. Många projekt löper över flera år och bedrivs i några av stadens mest kända byggnader, exempelvis Stadshuset och Kulturhuset, Liljevalchs, Östermalmshallen och Medborgarhuset. Avdelningen ansvarar för genomförande av samtliga pågående projekt, både vad gäller investeringar och planerat underhåll samt att genomförandet optimeras utifrån tid, kostnad och kvalitet. Avdelningen är organiserad i 3 enheter, projektenhet 1 till 3 samt enhet för projektstöd.
Nu söker vi en erfaren projektledare till projektenhet 3.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor. Här får du vara med och utveckla Stockholm. Vi har ett kreativt och inkluderande arbetsklimat och vår gemensamma strävan är att skapa värde för Stockholmarna genom attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.
Du får även:
Vara med och utveckla Stockholm.
Arbeta med spännande och unika fastigheter.
Goda möjligheter att utvecklas inom ramen för ditt uppdrag och inom Stockholms stad.
Stor frihet att planera ditt arbete.
En chef som engagerar, stöttar och utmanar.
Hjälpsamma och kompetenta kollegor som bidrar till en god stämning på kontoret.
En centralt belägen arbetsplats.
Förmåner som exempelvis Edenred lunchförmån, friskvård och semesterväxling.
En arbetsgivare som jobbar med sina utmaningar.
Din roll som projektledare
Som projektledare ansvarar du för planering och genomförande av byggprojekt från 5 Mkr och uppåt. Projekten du kommer att arbeta med rör allt från större ny-, om- och tillbyggnationer till hyresgästanpassningar, men det kan även gälla teknisk upprustning och större underhållsåtgärder på fastighetsbeståndet. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt leda, strukturera och driva byggprojekt från idé till färdigt resultat, främst i en projektchefsroll. Du hanterar byggprojektets alla skeden - från identifiering av behov och analys till projektering, upphandling, produktion, slutbesiktning och överlämnande till hyresgäst och drift. Under pågående projekt kommer du att samordna och leda konsulter och entreprenörer, upprätta projektkalkyl och förfrågningsunderlag. I rollen håller du kontakt med dina interna beställare; kund- och teknikförvaltare samt med drifttekniker. Du kommer få ett delegerat arbetsmiljöansvar för dina byggprojekt.
Vi söker dig som har:
högskole- eller byggingenjörsutbildning med fastighets- bygg eller samhällsbyggnadsinriktning. Alternativt har du skaffat dig motsvarande kompetens genom relevant yrkeserfarenhet inom byggbranschen.
aktuell och flerårig erfarenhet av att självständigt ha drivit byggprojekt av olika karaktär större än 30 Mkr.
kunskap om tekniska system i byggnadsverk.
kunskap om aktuell lagstiftning relevant för branschen, såsom bygg- och arbetsmiljölagstiftning, entreprenadjuridik, LOU och myndighetskrav
flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med projektbudgetering/-kalkylering
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Projektledning av ombyggnation/byggnation av simhallar.
För att lyckas i rollen som projektledare tror vi att du har en professionell framtoning och agerar med stor integritet i kontakten med både kunder, entreprenörer och kollegor. Du är van att arbeta strukturerat, med god förmåga att planera och organisera både din egen och andras tid, vilket är avgörande för att hålla deadlines och budgetramar i komplexa projekt.
Du är också en engagerad person som trivs med att ta ansvar och driva projekt från start till mål. Du har ett tydligt resultatfokus, och jobbar målmedvetet för att skapa värde och nå uppsatta mål - utan att kompromissa med kvalitet eller hållbarhet.
Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du vet att de bästa resultaten uppnås genom dialog, lyhördhet och ett nära samarbete med andra. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende.
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
