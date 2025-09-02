Projektledare mot den Tyska marknaden - Linköping!
2025-09-02
Vill du driva internationella kundprojekt och samtidigt vara en nyckelperson i leveransen av tekniska lösningar? Vi söker nu en Kundprojektledare med tyska språkkunskaper som vill leda projekt på den tyska marknaden - från första kundmöte till framgångsrik leverans. Här får du en central roll i en miljö där kvalitet och långsiktiga relationer står i fokus.
Om företagetVår kund är ett internationellt men familjärt bolag som levererar tekniska lösningar med hög kvalitet. De arbetar nära sina kunder inom bland annat transport, kommunikation och tekniska system och har en stark position på marknaden.
Deras kultur präglas av nyfikenhet, utveckling och samarbete - medarbetarna brinner för att tillsammans skapa innovationer som gör skillnad. Här blir du en del av ett engagerat team där du både får ansvar och stöd att utvecklas i din roll.
Om teamet & rollenSom Kundprojektledare blir du länken mellan säljavdelningen och kunder på den tyska marknaden. När en affär är i hamn är det du som leder projektet framåt. Rollen innebär att:
• Driva hela leveransprojektet, från uppstart till avslut.
• Organisera och hålla kundmöten - ofta på tyska.
• Säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kundens krav och avtal.
• Ansvara för kundutbildningar när det behövs.
• Hantera flera parallella projekt i olika storlekar, med tidsramar på ca 3-9 månader.
Du samarbetar nära både interna team och externa kunder i ett sammansvetsat team som värderar öppen kommunikation och gemensam framgång.
Om digVi letar efter rätt person snarare än en lång lista av kvalifikationer, men några saker ser vi som viktiga för att du ska lyckas i rollen:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ingenjörsområde.
• ca 1-2+ års erfarenhet som projektledare med förmåga att strukturera, planera och skapa tydlighet i projekt.
• Stark kommunikativ förmåga - flytande på svenska, engelska och tyska.
• Förståelse för tekniska produkter och tjänster, med fördel inom områden som kollektivtrafik, kommunikation eller tekniska system.
• Möjlighet att resa till Tyskland vid behov
Som person är du social, flexibel och självgående. Du trivs i en roll där relationer är lika viktiga som leverans. Du bygger förtroende hos både kunder och kollegor och motiveras av att utvecklas tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss.
