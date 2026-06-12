Bil lackerare och bil plåtslagare sökes
Akko Autolack Aktiebolaget / Lackerarjobb / Täby Visa alla lackerarjobb i Täby
2026-06-12
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Vi växer och söker nu både en billackerare och en bilplåtslagare till vårt team. Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett intresse för fordonsreparationer? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Billackerare
Förarbete såsom slipning, spackling och maskering
Lackering av personbilar och transportfordon
Färgmatchning och kvalitetskontroll
Bilplåtslagare
Reparation och riktning av krockskadade fordon
Byte och montering av karossdelar
Svetsning och plåtbearbetning
Samarbete med lackeringsavdelningen
Vi söker dig som
Har erfarenhet eller utbildning inom billackering eller bilskadereparation
Är ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftiga villkor
Ett trevligt arbetslag och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@akkoautolack eller kontakta oss på 0707617259 för mer information.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: info@akkoautolack.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akko Autolack Aktiebolaget
(org.nr 556631-9520)
Stockholmsvägen 116 (visa karta
)
187 30 TÄBY Arbetsplats
Akko Autolack AB Jobbnummer
9961636