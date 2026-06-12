Administratör med chefsstödsuppdrag till sektionschef, Njurmedicin i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Assistentjobb / Lund Visa alla assistentjobb i Lund
2026-06-12
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Sektion njurmedicin är del av verksamhetsområdet endokrinologi, njurmedicin och reumatologi. Njurmedicin ansvarar för basal njursjukvård i sydvästra Skåne samt avancerad njursjukvård i Södra sjukvårdsregionen. Sektionen är fördelad på två orter, Lund och Malmö, med respektive sektionschef och chefsstöd.
Sektionschefen innehar det medicinska ledningsansvaret för njurmedicin i Lund som omfattar slutenvård, njur- och transplantationsmottagning, dagvård, hemdialysmottagning, institutions-hemodialys-mottagning samt barn-hemodialys.
Genom Skånes universitetssjukhus (Sus) övergripande vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden står vi inom verksamhetsområdet för att kroniskt sjuka patienter bibehåller sin hälsa i så god utsträckning som möjligt och kan leva ett rikt och oberoende liv. Medarbetarna på njurmedicin arbetar med respekt, professionalism, delaktighet och utveckling för våra patienter och anhöriga.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen som administratör med chefsstödsuppdrag ansvarar du för stöttning och administrering av samtliga arbetsuppgifter som sektionschefen i Lund ansvarar för. Sektionschefen i Lund är även din närmaste chef. Arbetsuppgifterna innebär bland annat uppgifter inom ekonomi, HR, schemaläggning samt administrativt stöd till läkargruppen i Lund om cirka 20 till 25 personer.
Uppgifterna du förväntas sköta kan även till exempel handla om att mottagsattestera och kontera i Raindance, uppdatera och utveckla sektionens/avdelningens hemsida på inter-/intranät, vara protokollförare i ledningsgruppen samt vid läkarmöten till exempel arbetsplatsmöten. Arbetet innebär även att du koordinerar administrering av sektionens medicinska PM.
Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete utifrån verksamhetens behov där du får möjlighet att utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. Huvudtjänstgöring är i Lund, viss tjänstgöring i Malmö kan förekomma. Även vissa resor i tjänsten kan förekomma.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en gymnasieutbildning. Du har sedan tidigare erfarenhet som chefssekreterare/administratör med chefsstödsuppdrag och som gärna har arbetat i sjukhusmiljö. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. För tjänsten är det ett krav att du har goda datorkunskaper och känner dig bekväm i att hantera till exempel Microsoft office-paketet. Relevant utbildning inom administration, vårdadministration, medicinsk sekreterarutbildning eller undersköterskeutbildning är meriterande. Kunskaper i schemaläggningssystem Medinet, HR-fönster och/ eller Raindance är meriterande.
Det krävs att du kan hålla ordning och struktur trots varierande arbetsuppgifter och kan hantera ett högt tempo. Vi värdesätter att du har ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under föränderliga omständigheter och medverkar till förbättring och utveckling av verksamheten. Som person arbetar du med en hög känsla för service och du trivs med att ha en central och koordinerande roll. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning sker på ett prestigelöst sätt. I din arbetsvardag bidrar du till en lärande atmosfär där fel och misstag ses som en möjlighet till förbättring. Därtill har du lätt för att sätta dig in i en verksamhet/organisation samt processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sektionschef
Daði Helgason Dadi.Helgason@skane.se Jobbnummer
9961655