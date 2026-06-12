Bil lackerare och plåtslagare

TJT Bilvård AB / Lackerarjobb / Täby
2026-06-12


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Vi växer och söker nu både en billackerare och en bilplåtslagare till vårt team. Är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett intresse för fordonsreparationer? Då kan du vara den vi söker.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
Billackerare

Förarbete såsom slipning, spackling och maskering
Lackering av personbilar och transportfordon
Färgmatchning och kvalitetskontroll

Bilplåtslagare

Reparation och riktning av krockskadade fordon
Byte och montering av karossdelar
Svetsning och plåtbearbetning
Samarbete med lackeringsavdelningen
Vi söker dig som
Har erfarenhet eller utbildning inom billackering eller bilskadereparation
Är ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftiga villkor
Ett trevligt arbetslag och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ditec@ditec.se eller kontakta oss på 087565420 för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Taby@ditec.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TJT Bilvård AB (org.nr 559251-3781)
Stockholmsvägen 116 (visa karta)
187 30  TÄBY

Jobbnummer
9961647

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