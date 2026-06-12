Lärare i fritidshem till Vist och Norrbergaskolan
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Vill du vara med att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö där varje elev får utrymme att växa? Välkommen med din ansökan till oss på Vist och Norrbergaskolan! Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem har du ett meningsfullt och varierande uppdrag där du följer elever under hela deras skoldag. I den här tjänsten ligger ett särskilt fokus på att stötta en enskild elev med behov av särskilt stöd och extra anpassningar under förskoleklassens skoldag, för att sedan fortsätta stötta eleven och elevgruppen i fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen. Detta skapar en trygg, kontinuerlig och förutsägbar miljö för eleven.
I din roll som lärare i fritidshem kommer du att ingå i ett engagerat arbetslag där ni planerar tillsammans, genomför och utvärderar den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och utveckla den pedagogiska verksamheten i förskoleklass och fritidshem.
Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö med ett starkt fokus på gruppens och den enskilda elevens behov.
Samarbeta nära kollegorna i ditt arbetslag för att ge eleverna en sammanhållen och meningsfull skoldag.
Erbjuda stöd till elever i behov av extra anpassningar och använda alternativa kommunikationsvägar vid behov samt att använda tecken som stöd och digitala verktyg.
Som lärare i fritidshem vill vi att du ser elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Vist skola och Norrbergaskolan bildar tillsammans rektorsområde Vist skola, där din placering kommer att vara Norrbergaskolan. Båda skolorna ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Vist skola är en nyrenoverad F–6-skola med cirka 340 elever. Norrbergaskolan är en nybyggd skola som till hösten växer till att bli en F–3-skola med cirka 200 elever. Här blir du en del av en personalgrupp med stark sammanhållning och samarbetar med kollegor i hela rektorsområdet.
På skolområdet arbetar cirka 65 medarbetare inklusive stödfunktioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogisk koordinator, skolbibliotekarie, administratör och vaktmästare. Personalen är organiserad i fyra arbetslag där skolan samverkar med personalen i fritidshemmet för elevernas bästa. Vi har behörig och kompetent personal som ständigt arbetar för att utveckla verksamheten med stort fokus på kollegialt lärande. Skolområdet är i en spännande utvecklingsfas med stort fokus på trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer.
Hos oss får du:
Arbeta i ett kollegialt klimat där engagemang och professionalism står i centrum.
Utvecklas i din yrkesroll med kompetent personal som prioriterar kollegialt lärande.
Möjlighet att bygga starka, förtroendefulla relationer och följa elevernas utveckling över tid i ett familjärt område.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem och ansökt om legitimation. I tredje hand söker vi dig som är i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen, utifrån verksamhetens behov samt har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda tecken som stöd (TAKK) i din pedagogiska vardag samt arbetat med elever med funktionsnedsättningar.
I din roll som lärare i fritidshem behöver du:
Ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
Ha en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar även för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem agera och vara en god förebild.
Ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen.
På ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande.
Samarbeta väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17456
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
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Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Erika Svahn rtcutb@utb.linkoping.se +4613207972 Jobbnummer
9961653