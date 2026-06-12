Processkonstruktör- värmepump till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
I den här rollen kliver du direkt in i ett pågående och komplext projekt inom värmepumpsteknik. Ditt primära fokus är hands-on färdigställande, vilket innebär att du går igenom befintlig konstruktion, identifierar eventuella glapp och säkerställer att alla process- och mekaniska lösningar hänger ihop sömlöst mot kontrakt och tekniska specifikationer. Du kommer att arbeta med granskning, problemlösning och färdigställande av flera centrala delsystem, såsom köldmediesystem (refrigerant system), smörjoljesystem, kylsystem, instrumentluft samt tillhörande hjälp- och kringutrustning som exempelvis detekteringssystem.
Eftersom projektet befinner sig i en intensiv slutfas ställs höga krav på att du kan arbeta fokuserat under tidspress utan att tulla på strukturen. Du arbetar i nära samarbete med projektledningen, leverantörer och interna funktioner, och blir den samlande tekniska kraften som ser till att dokumentation, systemdesign och funktion håller rätt kvalitet hela vägen till leverans.
Ditt ansvar:
Operativt driva och utföra konstruktionsarbete för att färdigställa och stänga öppna tekniska punkter i projektet.
Säkerställa att en tydlig röd tråd genom hela process- och systemdesignen, inklusive P&ID, komponentval och rörsystem för ingående delsystem.
Granska, kvalitetssäkra och strukturera teknisk dokumentation inför slutleverans.
Samarbeta tätt med projektets intressenter för att garantera att de tekniska leveranserna sker enligt tidplan och uppsatta mål.
Din profil
Ingenjörsexamen (högskole- eller civilingenjör) inom maskinteknik, energiteknik eller motsvarande.
Omfattande och mångårig erfarenhet (senior nivå) av processkonstruktion, systemdesign och mekanisk konstruktion.
Erfarenhet av konstruktion och design av industriella hjälpsystem, där kunskap inom något eller flera av följande områden är starkt meriterande:
Köldmediesystem / Kylteknik (Refrigerant systems)
Smörjoljesystem
Kylsystem
Instrumentluft
Paket- och hjälpsystem (t.ex. Detection skids)
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta strukturerat med att slutföra och färdigställa komplexa industriella projekt.
Mycket god förmåga att strukturera upp och kvalitetssäkra teknisk dokumentation och underlag.
Erfarenhet från energibranschen, processindustrin eller storskaliga kraftanläggningar är ett krav.
Goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. Kan du även tyska så är det meriterande.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Agnes Lagerqvist på agnes.lagerqvist@skill.se
alt. 011-19 94 65. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901365-2050746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9961637