Betongblandare till kund i Uddevalla
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinoperatörsjobb i Uddevalla
2026-06-12
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Nu söker vi en betongblandare till vår kunds blandarstation! En central roll i produktionen där du med noggrannhet och teamwork säkerställer betong av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen som betongblandare ansvarar du för att tillverka betong till vår kunds prefabproduktion via ett datoriserat styrsystem. Tillsammans med dina kollegor ser du till att avdelningar förses med betong för tillverkning av prefabricerade betongstommar, trappor, balkonger, bjälklag och andra betongelement. Du blandar betong enligt fastställda recept och säkerställer att rätt kvalitet och konsistens uppnås inför produktionen. I arbetsuppgifterna ingår även provtagning och kvalitetskontroller av betong och ballast samt löpande underhåll, service och städning av blandarstationen. Vidare har du ett nära samarbete med övriga delar av produktionen och arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Vidare innefattar rollen även:
Köra blandarstation
Hjälpa till med provtagning på betong och ballast
Arbeta med underhåll, städning och service av blandarstationen
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som betongblandare tror vi att du är en ansvarstagande och driven person som trivs i en flexibel miljö med fokus på kvalitet. Du är självgående men arbetar också bra i team och bidrar till ett gott samarbete. Vi tror att du arbetar noggrant, behåller lugnet i ett högt tempo och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Vidare har du en positiv inställning och ett intresse för att utveckla arbetet vid blandarstationen.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet från produkktionsarbete och en förståelse för tillverkningsindustrin.
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet inom betongbranschen är meriterande, men inget krav.
Truckkort är meriternade
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som betongblandare är ett konsultuppdrag på heltid där du arbetar måndag till fredag kl. 07.00–16.00. Du blir anställd av Eterni och uthyrd till kund.
Uppdraget startar med ett visstidskontrakt på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. För rätt person finns även möjlighet till fortsatt anställning hos kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Plats: Uddevalla
Start: Augusti
Arbetstider: Måndag–fredag 07.00–16.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9961635