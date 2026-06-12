Lärare i matematik och svenska till ny SU-grupp
Surahammars kommun, Barn och bildning / Grundskollärarjobb / Surahammar Visa alla grundskollärarjobb i Surahammar
2026-06-12
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är behörig lärare i matematik eller svenska i kombination med annat/andra ämnen och som vill arbeta med undervisning i särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7-9. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning för elever i en mindre grupp som är i behov av särskilt stöd. Du bidrar till att hitta hjälpmedel samt alternativa läromedel och undervisningsmetoder för att skapa goda och tillgängliga lärmiljöer i vår nystartade enhet Smedjan. Du kommer ha ett nära samarbete med andra lärare och de resurspedagoger som finns med i undervisningen. Tillsammans bygger ni upp en verksamhet där ni genom tydlighet och struktur skapar förutsättningar för utveckling och lärande mot målen utifrån elevernas individuella behov. Tät samverkan med vårdnadshavare och andra interna och externa aktörer är en del av arbetsvardagen.Kvalifikationer
Till den nystartade enheten Smedjan söker vi nu legitimerade lärare med behörighet i svenska och matematik i kombination med minst ett annat ämne, ex. engelska, NO, SO för årskurs 7-9. Tillsammans utvecklar och ni upp arbetet i vår särskilda undervisningsgrupp genom att bygga upp rutinerna för verksamheten.
För att lyckas i ditt uppdrag ska du ha god ledarskapsförmåga, vara strukturerad, flexibel och självgående där tydliggörande pedagogik utgör en grundpelare. Du känner dig trygg med att skapa relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer. Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Undervisningen anpassar du till varje elevs unika förutsättningar och du ser skolutveckling som en naturlig del av läraruppdraget.
Med höga förväntningar, tydlighet och en stark tro på att alla elever kan utvecklas och nå sina individuella mål, bidrar du till att skapa en inkluderande lärmiljö. Du har lätt för att hitta effektiva samarbetsformer och ser arbetslaget som en viktig resurs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Meriterande är vidareutbildning inom specialpedagogik och/eller erfarenhet av med elever i behov av särskilt stöd, arbete i exempelvis resursskola eller särskild undervisningsgrupp samt kunskap inom autismspektrumområdet och/eller andra NPF.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-06 .
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister och från misstankeregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 36 SURAHAMMAR Arbetsplats
Surahammars kommun, Barn och bildning Kontakt
Rektor
Madelene Anderot madelene.anderot@surahammar.se 0220-39122 Jobbnummer
9961643