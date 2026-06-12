Elevassistent (studiecoach) till Christian 4:s gymnasiet
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2026-06-12
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Vill du ha ett stimulerande och meningsfullt arbete? Vi söker nu en elevassistent/studiecoach som kan stötta, hjälpa, strukturera skolvardagen för elever med NPF. Vårt uppdrag handlar om att hjälpa elever på Estetiska programmet och/eller Samhällsvetenskapliga programmet i nära dialog med specialpedagog och undervisande lärare.
Christian 4:s Gymnasium är en liten gymnasieskola med en stor bredd. Estetiska- och Samhällsvetenskapliga programmet med estetisk profil är en del. Introduktionsprogram för elever med NPF är en annan. Rh-anpassad utbildning för elever med svåra rörelsehinder är en tredje del.
Din roll hos oss
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp med ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan. Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. I ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter strävar du efter att hitta individuella lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och psykiskt påfrestande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har något av följande;
Gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete eller
Godkänt från yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning till elevassistent inom folkhögskola eller
Examen/godkänt från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande.
Du behöver god förmåga att möta gymnasieelever och vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet som elevassistent eller har erfarenhet av liknade arbetsuppgifter.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Vi vill också att du har förmåga att kunna stimulera eleverna i deras utveckling och har god förmåga att möta barn i skolålder. Du är en balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt.
För att lyckas med ditt uppdrag som elevassistent är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Då arbetet kan vara fysiskt krävande krävs det att du har god fysik.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-12Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsten är 2026-08-24 och är en upphållstjänst.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Gy/Vux Kontakt
Rektor
Tony Ivarsson 044-13 52 99 Jobbnummer
9961640