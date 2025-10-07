Projektledare
Stockholms Universitet / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 110 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö.
Det innebär att bl a utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Vill du leda IT-projekt och arbeta i en miljö där kunskap och teknik möts?
Vi söker nu dig som är en självgående och kommunikativ projektledare med teknisk förståelse, som vill vara med och driva utvecklingen av våra IT-projekt framåt.
Hos oss får du en central roll i att leda projekt som ofta innebär upphandling och införande av standardsystem - i nära samverkan med både verksamheten och IT.
I rollen som projektledare ingår du i sektionen IT-produktion på IT-avdelningen. Du kommer att arbeta i en grupp som har fokus på leveranser av centrala IT-tjänster till hela Stockholms universitet.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för hela projektets livscykel - från behovsanalys och kravinsamling till planering, upphandling, införande och uppföljning. Projekten rör ofta verksamhetskritiska system inom exempelvis HR, ekonomi eller andra administrativa områden, vilket kräver att du snabbt kan sätta dig in i olika processer och förstå verksamhetens behov.
Vi arbetar agilt inom IT, vilket innebär att du inte har en traditionell projektgrupp med dedikerade resurser. Istället samarbetar du med olika team inom IT och planerar tillsammans utifrån deras kapacitet och prioriteringar. Du behöver därför vara skicklig på att skapa samsyn, förklara projektets behov och bygga goda relationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Leda och driva IT-projekt med fokus på upphandling och införande av standardsystem men det kan förekomma andra typer av projekt och uppdrag.
- Vara en länk mellan verksamheten och IT för att kunna samordna behov och krav från verksamheten.
- Planera och prioritera tillsammans med IT-team utifrån befintliga resurser.
- Följa upp projektstatus, risker och budget.
- Delta i tekniska diskussioner och bidra till lösningsförslag.
- Stötta verksamheten vid införande och förändringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- minst 8 års erfarenhet av att framgångsrikt leda IT-projekt, gärna med fokus på systeminförande
- flera års praktisk erfarenhet av projektstyrning med PPS
- dokumenterad erfarenhet av att utveckla och anpassa projektstyrningsmodeller
- flera års praktisk erfarenhet av kravhantering samt att leda nyttoanalyser
- mycket god teknisk förståelse
- vana av att arbeta nära verksamheten med förmåga att sätta dig in i olika processer samt att översätta dessa i krav på IT
- flera års erfarenhet av upphandling av IT-system samt leverantörsstyrning
- mycket god kommunikationsförmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande:
- Högskoleutbildning inom IT/ teknik.
- Erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum, Kanban, SAFe) och är bekväm med att leda utan formellt mandat över resurser.
- Erfarenhet av komplexa IT-miljöer eller systemintegration.
- Erfarenhet av arbete inom eller mot offentlig sektor eller andra komplexa organisationer som är präglat av stor decentralisering.Dina personliga egenskaper
Du är en självgående och strukturerad person som trivs med att ta initiativ och driva arbetet framåt. Du har lätt för att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativa detaljer och du skapar tydlighet även i komplexa sammanhang.
Din förmåga att facillitera möten, leda workshops och skapa samsyn är central i ditt arbetssätt. Du kommunicerar klart och engagerande, både muntligt och skriftligt och säkerställer att budskap når fram och förankras. Du bygger förtroendefulla relationer och är van att samverka med både tekniker/utvecklare och verksamhet - ofta som en brygga mellan olika kompetenser.
Du är trygg i att hantera flera parallella uppdrag och att samordna dig med andra roller.
Din coachande ledarstil bidrar till engagemang och delaktighet och du ser till att skapa framdrift inom dina uppdrag.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad projektledare till oss för att vidareutveckla våra IT-tjänster!
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig en hybridlösning för distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag, träningslokaler på arbetsplatsen, personlig utveckling och ett generöst semesteravtal.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Helen Ericson, sektionschef, mailto:helen.h.ericson@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3517-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
IT-avdelningen Jobbnummer
9544492