Projektinköpare till Bäckström Anläggning AB
2026-03-20
Projektinköpare till Bäckström Anläggning AB
Vill du arbeta nära produktionen och ha en nyckelroll i att få stora anläggningsprojekt att flyta?
Nu söker vi en projektinköpare som vill kombinera affärsmässighet med operativ närvaro - där dina beslut direkt påverkar projektets framdrift, kostnad och kvalitet.
Om rollen
Som projektinköpare blir du en central del av projektorganisationen med placering i Avesta (Horndal). Du arbetar nära produktionen ute i projektet och fungerar som länken mellan projektteam, leverantörer och den centrala inköpsfunktionen.
Ditt uppdrag är tydligt: säkerställa att rätt material, resurser och avtal finns på plats - i rätt tid och till rätt kostnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva inköpsprocessen från behov till färdigt avtal
• Hantera anbudsförfrågningar, offerter och upphandlingsplaner
• Genomföra inköp av byggmaterial (t.ex. rör), bemanning och konsulttjänster
• Förhandla priser, villkor och leveranstider
• Säkerställa kvalitet i avtal
• Koordinera leveranser, optimera transporter och hantera avvikelser
• Följa upp kostnader, hantera reklamationer och leverantörsprestation
• Samarbeta tätt med projektchef, platschef, arbetsledare och övriga funktioner
Vem är du?
Du är en strukturerad och driven person som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du bygger starka relationer med både interna och externa parter.
Vi tror att du är:
• Noggrann och strukturerad - du säkerställer kvalitet i varje steg
• Flexibel och lösningsorienterad - du hittar vägar framåt även när förutsättningar förändras
• Självständig och initiativtagande - du driver ditt arbete och skapar framdriftPubliceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
• Minst 1 års erfarenhet av inköp, gärna inom bygg
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen
Om Bäckström Anläggning AB
Bäckström Anläggning AB är ett svenskt entreprenadföretag som sedan 2004 har utfört mark-, grund- och anläggningsarbeten i Mälardalen, Stockholm och Dalarna. Företaget har de senaste åren växt och ingår idag i Bäckströmgruppen med cirka 70 anställda. Med uppdrag åt några av världens största teknikbolag är de mitt i en expansiv fas och stärker nu teamet ytterligare.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli inledningsvis anställd via Framtiden innan eventuell övergång till kundföretaget.
Rekryteringsprocessen
Telefonintervju Kompetensbaserad intervju Personlighetstester Intervju med kund BeslutÖvrig information
Plats: Avesta/Horndal med omnejd, Gävle, Sandviken eller Västerås
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52273_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
774 01 HÄGERSTEN
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com
9811491