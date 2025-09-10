Projektchef
2025-09-10
Vill du vara med på resan där vi effektiviserar, utvecklar och bygger framtidens elnät? Är du en erfaren ledare som skapar engagemang och förtroende? Drivs du av att arbeta långsiktigt, driva strategiska förflyttningar, utveckla relationer samt skapa hållbara team? Kraftringen Nät söker en Projektchef som tar helhetsansvar för vår projektportfölj.
Jobbet som Projektchef
Som projektchef på Kraftringen Nät tillhör du Affärsområde Nät. Eftersom el- och gasdistribution är en reglerad verksamhet ställer det stora krav på att tidigt identifiera omvärldsförändringar och påverkansfaktorer för verksamheten. Detta kräver att med god framförhållning och proaktivitet vidta åtgärder som säkerställer verksamhetens utveckling inom b.la elnätsprojekt.
Projektavdelningen ansvarar för Kraftringen Näts samtliga re- och investeringsprojekt inom samtliga nätområden. Till rollen direktrapporterar två teamchefer, en avtalssamordnare, projektcontroller och en HSE-specialist. Avdelningen består av 27 medarbetare.
Som projektchef leder och planerar du verksamheten mot operativt och strategiskt definierade mål och handlingsplaner samt lagar och föreskrifter. Projektchef ansvarar för vår projektportfölj; dess styrning, prognos och uppföljning. Detta innebär att säkerställa att vi håller fokus på variabler utifrån tid, kostnad och kvalitet.
Du ingår i bolaget Tillstyrkanskommitté och är delaktig i att godkänna framtida investeringar enligt investeringsplan Kraftringen Nät. Därtill är du juridiskt ombud för våra projektavtal.
Rollen ingår i ledningsgruppen för AO Nät där du tillsammans med dedikerade kollegor arbetar för att förverkliga vår strateg: Sveriges bästa energidistributör som investerar för regional hållbar framtid. Tillsammans adresserar ni strategiska utmaningar, möjliggör förflyttning och bygger framtidens elnät.
Du rapporterar till vd för Kraftringen Nät. Tjänsten är placerad i Lund.
Vem är du?
Som person beskriver du dig som framåtlutad, affärsmässig och resultatorienterad. Du har strategisk höjd, helhetsperspektiv samt god relationsförmåga. Du ser kund- och lönsamhetsfokus i alla led och beslut. Du har sinne för affärer, har förmåga att omsätta kundbehov och marknadskännedom till affärsmöjligheter och strategier. Eftersom du har erfarenhet av ledarskap i med- och motgång skapar du det förtroende, den samsyn och teamkänsla inom det egna teamet såväl som i gränssnittet med övriga team. Detta för att organisationens utmaningar ska vara i takt, drivande och hanteras med ett strukturerat tanke- och arbetssätt.
Som ledare har du ett utpräglat intresse av att jobba med medarbetarnas potential och växtkraft. Du har känsla för att skapa ett kreativt klimat där innovation och ständiga förbättringar är en central del av verksamheten och kulturen. Du har ett sätt att tänka utifrån din relationsförmåga men samtidigt har du stark integritet och förmåga att styrka/avslå utan att tappa kraft. Du har hög grad av beslutsförmåga och vilja att ta ansvar för fattade beslut.
Rent formellt ser vi att du har: Högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för rollen
Erfarenhet från Elnätsbranschen
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete på strategisk och operativ nivå
Gedigen ledarerfarenhet med personalansvar inkl. erfarenhet av att leda chefer
Erfarenhet av att med framgång leda och driva förändringsarbete
Flera års erfarenhet av att leda projektverksamhet inklusive mycket god förståelse för projektekonomi och projektuppföljning
Erfarenhet av upphandlingar och förhandlingar (LUF)
Erfarenhet av att arbeta mot entreprenörer
Kompetens inom entreprenadjuridik, ABT06 och AB04
B-körkort.
Vad erbjuder Kraftringen?
Hos Kraftringenerbjuds du ett varierande jobb med härliga kollegor där vi sätter säkerheten främst, i alla lägen.
Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter använder vi Benifex, en förmånsportal med stort utbud av stort som smått. Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatt på bland annat el- och gasavtal, solceller samt laddlösningar.
Din ansökan
Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2025. Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet, så lägg gärna lite tid på dina svar - de hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskas dina personliga uppgifter automatiskt i systemet. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Henrik Esbjörnsson VD, henrik.esbjornsson@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Irma Felic, HR BP irma.felic@kraftringen.se
.
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att göras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerar vi samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Notera att vi vänligt men mycket bestämt avsäger oss kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
