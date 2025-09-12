Project Manager - Strategic Financial Initiative
2025-09-12
Project Manager - Strategic Financial Initiative Location: Stockholm (Hybrid/Remote) Start: October Duration: 6 months Scope: Full-time (40h/week)
About the RoleWe are looking for a Project Manager to lead a high-impact assignment within finance, technology, and data management. You will be driving a strategic project of great importance to the financial market, ensuring governance, delivery excellence, and stakeholder alignment in a global, regulated environment.
Key Responsibilities
Lead and deliver a multi-faceted strategic project from planning to execution
Coordinate activities, delegate tasks, and report on progress
Ensure quality, budget, risk management, and timeline compliance
Set up proper project governance, reporting, and stakeholder communication
Collaborate closely with senior management and regulatory bodies
Requirements
BSc/MSc in Finance, Computer Science, Engineering, or similar
5+ years' experience in financial industry project management
Strong background in complex decision-making and risk assessment
Experience working in global, regulated organizations
Solid knowledge of project management methodologies and tools
Experience interacting with senior management and steering committees
Project management certification (PMP, PRINCE2, or equivalent)
Fluent in English (written and spoken)
Nice-to-Have
Experience in change management and process implementation
Ability to lead culturally and geographically diverse teams
About You
You are a structured, analytical, and results-driven leader with strong communication skills. You know how to build trust, engage stakeholders, and drive progress in complex organizations.
Ready to make an impact? Apply now and join us in shaping the future of the financial market!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
