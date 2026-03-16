Programrektor till Fryshuset Gymnasium
2026-03-16
Om Stiftelsen Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om Fryshuset Gymnasium
Fryshuset Gymnasium har drygt 1000 elever och 100 lärare fördelade på fem nationella program och fyra varianter av introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och anpassad gymnasieskola. Utöver det jobbar 20 personer inom EHT och olika stödfunktioner. Skolan har en rektor som leder helheten och är sedan organiserad i fyra pedagogiska enheter som leds av en eller flera programrektorer.
Inför skolstart 2026 omorganiserar vi våra ledningsfunktioner och söker nu en passionerad programrektor - som tror på utbildningens kraft och det kompensatoriska uppdraget - med ansvar för samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.
Om uppdraget
Uppdraget som programrektor innebär ett helhetsansvar för den enhet som från och med hösten består av samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. I rollen ingår ansvar för den pedagogiska utvecklingen på enheten, elev- och personalansvar samt budgetansvar. Du ansvarar också för att driva det systematiska kvalitetsarbetet på enheten tillsammans med respektive programs utvecklingsledare. Som en del av gymnasiets skolledning är du med och driver hela skolans utveckling och bidrar till att säkra kvalitet i organisationen.
Vem är du?
Som ledare och chef jobbar du med dialog som främsta redskap. Du säkerställer att beslut och processer är väl förankrade i kollegiet och att de upplevs som meningsfulla och begripliga av lärare och annan personal. Du har lätt för att samarbeta, har god analytisk förmåga och en tydlig idé om vad kvalitativ undervisning innebär i teori och praktik. Du har erfarenhet av ledarskap i en utbildningsorganisation och kan på ett naturligt sätt växla mellan både operativa och strategiska uppgifter och mellan del och helhet.
Eftersom sammansättningen av programmen på enheten kommer att vara ny i samband skolstarten i höst blir det särskilt viktigt att du som programrektor kan arbeta ihop enheten, fortsätta ett redan pågående arbete som handlar om att stärka skolkulturen och sprida goda exempel mellan programmen. Det tror vi du gör genom ett närvarande ledarskap, där du är tillgänglig för medarbetare och elever, lyssnar in och fördelar ansvar.
Kvalifikationer
Stiftelsen Fryshuset eftersträvar ledarskapskvaliteter som bygger på fyra förhållningssätt: kärlek, mod, vilja och ansvar. I praktiken innebär det att du som ledare och chef förväntas besitta följande kvaliteter:
empati
nyfikenhet
lyhördhet
handlingskraft
ett coachande förhållningssätt
ett utvecklat självledarskap
Utöver det är följande kvalifikationer önskvärda:
pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet
god kännedom om skolans styrdokument
god analytisk förmåga
effektiv och noggrann
förmåga att bygga goda och tillitsfulla relationer med både personal och elever
har lärarexamen och lärarlegitimation
Det är meriterande om du:
har erfarenhet som skolledare
har undervisat på gymnasiet
har genomgått rektorsprogrammet
Placering: Hammarby Sjöstad, Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-04-05. Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Tillträde: Augusti 2026
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av Fremias skolavtal med Sveriges Lärare, Kommunal, Sveriges skolledare och Vision.
Kontaktperson: Frågor besvaras via mejl av Mathias Blomberg (tillträdande rektor), mathias.blomberg@fryshuset.se
Kontaktperson Sveriges lärare: Frågor besvaras via mejl av Elin Edman (lokalt ombud), elin.edman@fryshuset.se Så ansöker du
