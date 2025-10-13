Programledningsstöd Duva Till Trafikverket
2025-10-13
Vi söker en programledarstödskonsult till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid, med placering i Solna eller Borlänge.
Som konsult kommer du att arbeta nära Trafikverket inom programmet DUVA - ett strategiskt initiativ för att utveckla datadrivet och intelligent järnvägsunderhåll.
Uppdraget kräver hög flexibilitet och god samarbetsförmåga, då du kommer ha en central roll i programledning och stöd till pågående projekt.
Uppdraget
Rollen som programledarstöd i program DUVA innebär att bistå Trafikverket med samordning och koordinering av ett program för datadrivet och intelligent järnvägsunderhåll. Fokus ligger på att utveckla och införa nya arbetssätt, mätmetoder och analyser för att stödja ett mer tillståndsbaserat underhåll. Uppdraget omfattar även hantering av geografisk information, stöd till ingående projekt, samt kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Programledarstöd i program DUVA
Stöd till individuella ingående projekt
Hantering av geografisk information
Verksamhetsutredningar inom geografisk information
Samordning och koordinering av nyttovärderingar
Kommunikationsaktiviteter
Organisering inför avslut av projekt och program
Utveckling av nya arbetssätt
Analys och eventuella justeringar av affärsförbindelser
Kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda
Krav (OBS, obligatoriska)
Talar och skriver både svenska och engelska flytande.
Har en masterexamen eller civilingenjörsexamen (M.Sc.) inom samhällsbyggnad, geografisk IT eller motsvarande.
Har arbetat minst 500 timmar i ett uppdrag inom geografisk information i en ledande roll - exempelvis som uppdrags-, projekt- eller utredningsledare (detta verifieras genom referensuppdrag).
Har minst tre års erfarenhet av utredningsarbete inom verksamhetsprojekt kopplade till geografisk information.
Det är meriterande om du dessutom har:
Mer än tre års erfarenhet av arbete inom transportsektorn eller annan samhällsinfrastruktur.
Mer än tre års erfarenhet av att hantera data om anläggning för väg- eller järnväg, eller geografisk information. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
