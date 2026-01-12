Programinsatsägare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en insatsägare till ett omfattande program med fokus på framtidens årsredovisningar. Programmet omfattar flera parallella delinitiativ, bland annat utveckling och införande av en kostnadsfri digital tjänst för inlämning av årsredovisningar samt arbete kopplat till nya lagkrav för ekonomiska föreningar. Uppdraget bedrivs i en komplex miljö med flera beroenden och kräver nära samverkan mellan verksamhet, IT och juridik samt vid behov externa aktörer. Du verkar inom programmet under ledning av en programledare.
Arbetet sker i en agil kontext där agila metoder och principer tillämpas, samtidigt som inslag av traditionell projekt- och programstyrning förekommer. Dokumentation ingår för att möjliggöra överlämning och kompetensöverföring.
ArbetsuppgifterPlanera, samordna och följa upp genomförandet av tilldelad insats inom programmet.
Rapportera status, risker och beroenden till programledningen.
Säkerställa effektiv samverkan mellan berörda verksamhetsfunktioner, IT och juridik.
Omsätta programmets mål och inriktning till konkreta leveranser och resultat.
Ta fram underlag som stöd för styrning, prioritering och uppföljning.
Bidra i förändringsarbete och införande i verksamheten.
Verka för god samverkan och tydlig kommunikation mellan involverade parter.
Delta i dialoger med andra myndigheter och externa aktörer vid behov.
KravFörmåga att samarbeta, vara lyhörd, arbeta självständigt och vara drivande.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska.
Förmåga att arbeta strukturerat med planering, samordning och uppföljning i en programkontext med beroenden.
Erfarenhet av arbete i en agil kontext där agila metoder och principer tillämpas.
MeriterandeErfarenhet från program eller uppdrag med både verksamhetsmässiga och tekniska förändringar.
Vana att samverka med flera funktioner såsom verksamhet, IT och juridik samt externa parter.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
