Produktionstekniker till Kinnex
2026-03-09
Vi söker en Produktionstekniker till Kinnex!
Är du en tekniskt skicklig problemlösare som trivs i en miljö där du får arbeta nära produktionen? Vill du vara en nyckelperson i ett växande industriföretag med modern maskinpark, korta beslutsvägar och ett starkt fokus på kvalitet och långsiktig utveckling?
Nu söker Kinnex en produktionstekniker som vill vara med och stärka vårt teknikteam och bidra till fortsatt tillväxt. Här får du en bred och varierad vardag där du är nära besluten, nära produktionen och en självklar del av förbättringsarbetet. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer om oss på www.kinnex.se

Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos Kinnex får du en central roll i att utveckla, stödja och effektivisera produktionen. Du arbetar tätt tillsammans med operatörer, produktionsansvariga och tekniker för att säkerställa att våra bearbetningsprocesser fungerar optimalt.
I ditt ansvar ingår bland annat att:
Säkerställa att verktyg, fixturer och utrustning finns och är förberedda inför produktionsstart.
Ta fram och uppdatera NC-program och instruktioner samt göra ändringar vid ritnings- eller processjusteringar.
Genomföra avancerad felsökning och teknisk support till operatörer och produktion.
Driva förbättringsarbete kopplat till produktionsutrustning, metoder och processer för att öka produktivitet och kvalitet.
Konstruera, tillverka och registrera fixturer.
Delta i avvikelsehantering, göra analyser av störningar och bidra till hållbara lösningar.
Delta i interna och kundrelaterade projekt samt stödja vid implementering av nya produkter och affärer.
Utarbeta rutiner, standarder och strukturer kopplade till produktionen.
Rollen är bred, varierad och innebär både praktiskt och analytiskt arbete. Du arbetar i ett team med hög teknisk kompetens och blir en viktig del av vår fortsatta utvecklingsresa. Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och som har arbetat med produktionsteknik, CNC-bearbetning eller liknande. Du har en bakgrund inom skärande bearbetning och har erfarenhet av att arbeta med NC-programmering, gärna i Mastercam.
Din bakgrund innebär att du:
Har erfarenhet av fräsning eller svarvning och kan hantera komplex teknisk problemlösning.
Känner dig trygg i att arbeta med verktyg, fixturer, ritningar och bearbetningsprocesser.
Har god systemvana och trivs med att arbeta strukturerat i affärssystem och digitala verktyg.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
Som person är du analytisk, framåtdriven och prestigelös. Du trivs i en roll där du kombinerar eget ansvar med samarbete i teamet och där du får bidra både operativt och långsiktigt. Du är kommunikativ och lösningsorienterad och uppskattar en arbetsmiljö där man hjälps åt och där förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Hos Kinnex får du möjlighet att arbeta nära tekniken och vidareutvecklas i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Välkommen att bli en del av oss!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag!Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om Kinnex
Kinnex är en kontraktstillverkare inom skärande bearbetning med lång historia och stark position i branschen. Vi levererar avancerade komponenter till kunder inom hydraulik, livsmedel, energi och övrig industri. Med modern maskinpark, hög teknisk kompetens och en kultur präglad av engagemang och samarbete fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder.
