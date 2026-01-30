Produktionsmedarbetare
2026-01-30
Är du en lösningsorienterad, ansvarstagande och driven person som söker nya utmaningar inom industrin? Se då hit! Vi söker just nu duktiga produktionsmedarbetare till våra kunder i Borås med omnejd.
Din profil
För att trivas i rollen som maskinoperatör ser vi att du är en lösningsorienterad och detaljerad person som inte räds för att ta i där det behövs. Du tycker om att arbeta i högt tempo och har en hög arbetsmoral. Eftersom att arbetet kräver att du har vana vid ritningsläsning ser vi gärna att du som söker har goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift. Vi tror också att du är kvalitetsmedveten och ser gärna att du har ett tekniskt intresse. Du behöver även vara samarbetsvillig då du ingår i ett team men samtidigt kunna ta ansvar för eget arbete.
Vad erbjuder vi då?
För rätt person med ambition och stark arbetsvilja finns det goda möjligheter att utvecklas vidare på arbetsplatsen. Du får även en trygg anställning och får möjligheten att ingå i en grupp med härliga kollegor. Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Bakgrund inom industrin
Kunskaper i ritningsläsning.
Körkort & tillgång till bil
Goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift
Kan arbeta tvåskift- dag & kväll
Meriterande
Kunna ställa maskiner på egen hand.
Tidigare erfarenhet inom maskinoperatör
Truckkort A & B
Liftkort och traverskor
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Om oss
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ban Khiali Ban.khiali@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ban Khiali ban.khiali@onepartnergroup.se Jobbnummer
9713318