Product Manager Saab Dynamics

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Missile Systems, en affärsenhet inom Dynamics, är inne i en expansiv fas och till avdelningen Contract and Product Management söker vi nu en Product Manager.
Vi ansvarar för att leverera våra kontrakt i tid, till rätt kvalitet, med god lönsamhet och till nöjda kunder. En viktig del av uppgiften är att hantera produkterna under hela livscykeln, vilket innebär att planera hur produkterna utvecklas, underhålls, uppgraderas och slutligen avvecklas.
Vi lägger stor vikt vid att skapa förtroende och goda relationer, både internt men också gentemot våra kunder och partners. Vi söker medarbetare som vill arbeta i en miljö som är affärsinriktad, präglas av samarbete, prestigelöshet och vilja.
Som Product Manager ansvarar du för att ta fram livscykelplaner samt har det övergripande ansvaret för att våra produkter möter dagens och morgondagens behov, såväl tekniskt som kommersiellt. Det innefattar ansvar för produktens prestanda, funktion, tillförlitlighet, säkerhet och uppfyllande av miljökrav. Ditt jobb kommer även att ha inriktning mot våra eftermarknadserbjudanden.
Arbetet inkluderar bland annat:
Ta fram och upprätthålla produkt och förmågeplan, roadmap samt säkerställa konkurrensfördelar och rätt kravbild under hela produktlivscykeln
Budgetansvar
Initiera och bereda produktbeslut
Kontinuerlig omvärldsbevakning
Samverkan med marknad, program, utveckling, inköp och produktion i olika faser
Du deltar även i affärsenhetens strategiska arbete med portföljplan och produktstrategier samt är med i olika mötesforum såsom Portfolio Council, Integrated Product Teams och styrgrupper
Resor både inom och utanför Sverige ingår i arbetet. Som Product Manager inom Missile Systems får du arbeta med några av de mest komplexa tekniska produkterna inom missilområdet samt deras vidmakthållande och vidareutveckling.
För att trivas i rollen som Product Manager ska du ha ett stort intresse av att driva utvecklingen av produkter och ha ett genuint tekniskt intresse. Du bör ha en god organisatorisk förmåga för att utveckla planer och konfigurationshantering i linje med Saabs processer för produktens livscykel.
Som person är du självständig, drivande och pragmatisk. Du har en strategisk förmåga och ett intresse av att följa marknadstrender och förstå kunders produktbehov idag och imorgon. Vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga och din förmåga att samarbeta med andra.
Du har:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av internationella kundkontakter och kan självständigt representera företagets intressen i dialog med kunder, användare och partners
Meriterande:
Kunskap och erfarenhet av komplexa produkter och system
Kunskap om vapensystem och militära organisationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
