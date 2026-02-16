Processoperatör till Svevia i Arlanda
Svevia AB (publ) / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett omväxlande och tekniskt arbete där du blir en nyckelperson i produktionen av asfalt? Som processoperatör på Svevia blir du en del av ett engagerat team som tillsammans driver våra asfaltverk. Nu söker vi vår nästa processoperatör till division Industri och vår tillverkningsverksamhet i Arlanda.
Just nu gör vi en förändring i organisationen vilket gör att vi söker flertalet drivna processoperatörer till våra asfaltsverk runt om i landet. Vill du vara en del av vår resa - tveka inte med din ansökan!
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och.
Din roll som verksmaskinist
Under vår, sommar och höst producerar vi varm asfalt som levereras direkt till våra kunder ute på vägarna. I din roll som verksmaskinist hos oss på Svevia kommer du att arbeta i ett processtyrt system från vårt kontrollrum, där du bland annat:
Tar emot beställningar från kunder
Styr och övervakar produktionen av asfalt
Säkerställer att rätt material och mängd produceras enligt specifikation
I nära samarbete med dina kollegor ser du till att fabriken fungerar optimalt. Det kan även innebära:
Matning av verket med ballast via lastmaskin
Daglig tillsyn och underhåll, såsom smörjning, justeringar och enklare reparationer
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och felsökning vid driftstörningar
Vi tror på teamarbete och mångsidighet - därför utbildas alla våra medarbetare i att kunna hantera samtliga moment i produktionen. Här erbjuds du ett varierande arbete där de olika momenten i verksmaskinistens roll gör att det sällan känns som att en arbetsdag är den andra lik.
Vår verksamhet har högre tryck under perioden april - oktober då den följer divisionens övriga verksamhet. Under vintersäsongen, när produktionen går ner, fokuserar vi på reparationer och förbättringar i fabriken.
Denna tjänst innebär skiftgång där du både kommer att arbeta förmiddag- och eftermiddag/kvällsskift. Under arbetstoppar kan även nattskift förekomma.
Då Svevia har flera asfaltverk runt om i landet kan arbete på närliggande asfaltverk bli aktuellt vid tillfälliga arbetstoppar. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
B-körkort
Kommunicera på svenska flytande i tal och skrift
Datorintresse
Vi ser det som meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från arbete som verksmaskinist och/eller arbete inom asfaltstillverkning
Erfarenhet från tung industri, processindustri eller liknande
Förarbevis av att köra lastmaskin
Som person är har du tekniskt intresse och är ansvarstagande. Vi ser gärna även att du har intresse och är nyfiken på tillverkningsprocesser. Du tar tag i saker direkt utan att vänta och tycker om att arbeta tillsammans med ditt arbetslag.
I rollen är det viktigt att kunna behålla lugnet även när tempot är högt. Produktionen kan periodvis vara intensiv, och därför söker vi dig som har förmågan att hantera stress på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt.
Du behöver även ha stor förmåga att kunna strukturera och prioritera inkommande beställningar - det är en avgörande del av arbetet och påverkar hur väl vi lyckas med dagens produktion. Din förmåga att planera och agera proaktivt gör skillnad både för teamet och för våra kunder.
Vi ser fram emot din ansökan!
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra yrkesskickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den XX. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att rekryterande chef Karl-Johan Aksell på Karl-johan.aksell@svevia.se
För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Talent Acquisition Partner Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7233256-1843367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Svevia Arlanda Asfalt (visa karta
)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9744164