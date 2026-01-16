Processoperatör till livsmedels tillverkning Slöinge
2026-01-16
Processoperatör -
Är du tekniskt intresserad och vill vara med på en spännande tillväxt resa? Vi söker nu engagerade maskinoperatörer som vill arbeta med moderna produktions maskiner i en framåtlutad miljö. Som maskinoperatör hos oss får du möjlighet att växa med företaget, bidra till hög kvalitet och delta i en arbetsplats där innovation, samarbete och utveckling är i fokus.
Arbetsuppgifter och ansvar -
Övervaka, styra och justera produktions maskiner enligt fastställda instruktioner och kvalitetskrav.
Utföra enklare underhåll, felsökning och daglig service på maskiner och utrustning.
Kvalitetskontroller av färdiga produkter för att säkerställa att de möter våra höga standarder.
Delta i löpande förbättringsarbete för effektivare och säkrare processer.
Samarbeta med kollegor och bidra till en positiv och säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har -
Tekniskt intresse och gärna erfarenhet av arbete med maskiner inom industri eller produktion.
Förmåga att följa instruktioner, arbeta efter rutiner och vara noggrann i ditt dagliga arbete.
Självständighet, men också vilja att samarbeta med andra och bidra till teamets utveckling.
Bra läsförståelse av både svenska och, vid behov, engelska instruktioner.
Truckkort och erfarenhet av truckkörning är meriterande.
Kan arbeta rullande 2-skift
Personliga egenskaper - Så här lyckas du som processoperatör
Ansvarsfull - Du tar ansvar för både produktion, säkerhet och kvalitet.
Driven - Du gillar nya utmaningar och engagerar dig för att nå gemensamma mål.
Lösningsorienterad - Du hanterar problem som uppstår och bidrar till förbättringar.
Flexibel - Du kan anpassa dig till förändringar och variera mellan olika arbetsuppgifter.
Företaget -
Företaget är en ledande aktör i sin bransch.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
311 31 FALKENBERG
