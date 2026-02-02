Processoperatör till Essity
Essity är en välkänd tillverkande industri med lång tradition och stark lokal förankring. På anläggningen i Lilla Edet arbetar man genom hela processkedjan från återvunnet material till färdig pappersprodukt. Arbetet sker i en tekniskt miljö med högt fokus på säkerhet, kvalitet och kontinuerliga förbättringar.
Massaberedningen är en viktig del av produktionen och här arbetar man i en tekniskt avancerad och med fokus på stabil drift, hög kvalitet och säker arbetsmiljö. Du blir en del av ett engagerat team där man stöttar varandra och tar ansvar för jobbet.Arbetsuppgifter
Som processoperatör inom massaberedning arbetar du med att bearbeta återvunnet papper och primärmassa till färdigt papper. Du ansvarar för att hålla en stabil drift med rätt kvalitet samt att optimera processen inom ditt produktionsområde.
Arbetet innebär ett aktivt deltagande i felsökning, lättare underhåll, problemlösning och förbättringsarbete. Du arbetar enligt 5S och bidrar till en säker och välfungerande arbetsplats.
Dina arbetsuppgifter omfattar även:
Processövervakning
Provtagning
Kvalitetskontroller och omställningar
Rengöring och inspektion
Rapportering av avvikelser
Tjänsten innebär skiftgång.Profil
För att trivas i rollen behöver du vara en driven person som tycker om att arbeta i team och har ett genuint intresse för teknik. Du är positiv, engagerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du förstår vikten av att vara en god förebild, ta ansvar för ditt arbete och bidra till en säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande
Erfarenhet av motorer, pumpar eller ventiler
Erfarenhet från tung industri, exempelvis massa och papper, processindustri,
energi, fordon eller stål
Datorvana och tekniskt intresse
Truck och Traverskort
Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag och du blir anställd som konsult hos Skill med uppdrag på Essity. Tjänsten pågår i 6 månader med möjlighet till förlängning. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Maria Haswani, maria.haswani@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
