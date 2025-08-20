Processoperatör - avd med renrum
Cytiva Sweden AB / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2025-08-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cytiva Sweden AB i Uppsala
, Solna
, Umeå
eller i hela Sverige
Hjälp oss att förbättra tillgången till livsavgörande behandlingar som kan förändra människors hälsa
Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.
Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, läkemedel, cell- och genterapier. Vårt uppdrag är att leverera verktygen och tjänsterna som de behöver, allt för att kunna leverera snabbare och säkrare vård till patienter.
Är du en engagerad och nyfiken person som letar efter nästa utmaning? Då kan du vara den nya medarbetare som vi söker!
Vi är just nu i behov av en processoperatör till produktionen av ReadyToProcess (RTP) kolonner. RTP är en del av den kemiska produktionen inom Cytiva i Uppsala. Teamet består av operatörer och ingenjörer och vi tillverkar kromatografikolonner, huvudsakligen i renrum. Tjänsten är tillsvidare. Arbetstiderna är måndag-fredag dagtid (kan komma att ändras till skift)Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Tillverkning av RTP-kolonner enligt styrande metoder, operatörerna utför och ansvarar för alla moment i tillverkningen.
Testning (kvalitetskontroll) och utvärdering av kolonner (görs direkt i samband med tillverkningen)
Dokumentation av tillverkning och testning i batchprotokoll och i datasystem.
Assistera vid förbättringsarbeten i produktionen.
Bistå vid felsökning kring produktionsproblem
Uppmärksamma kvalitetsproblem och rapportera dem
Delta i den dagliga produktionsuppföljningen.
Vem är du
Önskvärd utbildning är tex något av följande; gymnasieutbildning inom naturvetenskap/teknik, KY-utbildning processoperatör eller motsvarande arbetserfarenhet.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
Du förstår engelska
Du är noggrann
Du är flexibel
Du kan arbeta självständigt men är en lagspelare då det behövs
Du behärskar arbete i datoriserade system
Tidigare arbetserfarenhet från renrum är meriterande
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta Andreas Hübinette , andreas.hubinette@cytiva.com
. Varmt välkommen med din ansökan!
Join our winning team today. Together, we'll accelerate the real-life impact of tomorrow's science and technology. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cytiva Sweden AB
(org.nr 556108-1919)
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA Arbetsplats
Cytiva Sverige AB Jobbnummer
9468127