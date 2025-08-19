Processingenjörer till Ludvika
2025-08-19
Är du en driven och engagerad person med intresse för teknik och processutveckling? Vi söker nu flera processingenjörer till vår kunds tillverkning i Ludvika!
OM TJÄNSTEN
Som processingenjör kommer du att arbeta med att identifiera och implementera förbättringar i processanläggningar samt utveckla nya produktionsmetoder. Du kommer att ingå i en av vår kunds affärsenheter med forsknings- och utvecklingsansvar för produkter som säljs över hela världen. Teamet består idag av 15 personer med varierad bakgrund inom mekanik, el och kemi.
Du erbjuds
En möjlighet att arbeta i en internationell miljö med utveckling av produktionsmetoder.
Dina arbetsuppgifter
Identifiera och implementera förbättringar av våra processanläggningar och i första hand epoxigjuterier och ugnar.
• Utveckla nya produktionsmetoder, teknologier och förändringar av utrustning
• Leda mindre och stora produktionsutvecklingsprojekt
• Analysera och lös kvalitetsproblem tillsammans med kvalitetsavdelningen
• Samarbeta med kollegor och interna experter (utvecklings- och konstruktionsavdelningen) för att lösa produktionsutmaningar vid nya produkter
VI SÖKER DIG SOM
• Har stort tekniskt intresse och antingen utbildning eller någon form av erfarenhet av arbete inom produktion, processutveckling och/eller maskinprocesser
• Har mycket goda SAP-kunskaper
Det är meriterande om du har
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, el eller kemi
• Kunskap eller erfarenhet av digitala insamlingsverktyg
• Kunskap eller erfarenhet av polymera material (epoxi)
• Kunskaper i Six Sigma
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö och som har lätt för att anpassa dig till förändringar. Du är målmedveten och drivs av att nå resultat genom strukturerat och långsiktigt arbete. Som person är du social och har lätt för att samarbeta med kollegor från olika delar av organisationen. Du tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att driva projekt framåt på egen hand. Din energi och ditt engagemang smittar av sig på andra, och du har en naturlig nyfikenhet som gör att du ständigt söker nya sätt att utveckla både dig själv och de processer du arbetar med.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en global ledare inom energiteknik. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
