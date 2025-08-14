PreZero söker miljöarbetare till Helsingborg
2025-08-14
Vilka är arbetsuppgifterna?
Vi vill förstärka vår verksamhet med en erfaren miljöarbetare. Vi behöver dig för att med kvalitet och god service företrädesvis arbeta på en av våra slambilar. Som miljöarbetare hos oss kommer du att ha ett självständigt och varierande arbete och kommer att ingå i en grupp med erfarna och trevliga kollegor. Vi är ett gott gäng som ställer upp för varandra och sätter laget för jaget. Vi vill varandra väl.
Vad erbjuder vi dig?
Som miljöarbetare hos oss har du ett självständigt, flexibelt och varierat arbete. Vi på PreZero erbjuder en arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att både stötta din utveckling på jobbet och underlätta för dig att kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver. Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vem söker vi?
Som person är du serviceinriktad, noggrann och engagerad och möter utmaningar med en positiv attityd. Du tycker om att arbeta med nya utmaningar och har ett eget driv. Du är inte rädd för att hugga i när det behövs. Du har god förmåga att förhålla dig till periodvis hög arbetsbelastning och är van vid att samarbeta med andra. Du värdesätter ordning och reda.
ADR tank, CE-kort och YKB är ett krav och du är ett föredöme i trafiken. Tidigare erfarenhet av branschen är värdefullt. God lokalkännedom är meriterande.
Vi på PreZero ser på mångfald som en av våra största styrkor och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Tjänsten är på heltid och tillsätts omgående. Placering vid vår verksamhet i Helsingborg.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna avdelningschef Stefan Olsson, 042-25 15 50.
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till nyttjobb.se@prezero.com
. Märk din ansökan "Miljöarbetare Helsingborg"
Vi är nyfikna på vem du är och varför du söker just denna tjänst. Ansök redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Sista ansökningsdag 2025-08-29.
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: nyttjobb.se@prezero.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PreZero Recycling AB
Grönstensgatan 1 (visa karta
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Driftområde Helsingborg Jobbnummer
