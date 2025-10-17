Postdoktor i samhällsvetenskap till CKS
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2025-10-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
För mer information om anställningenhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/27760Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Om forskningsprojektet:
Under 2000-talet har kraven och villkoren i sjukförsäkringssystemet skärpts, vilket har lett till att fler personer får avslag på sina ansökningar om ersättning. Syftet har varit att ta tillvara individers arbetsförmåga, men för vissa har konsekvensen i stället blivit att de blivit tvungna att söka sig till andra välfärdssystem eller förlita sig på närstående och välgörenhet för sin försörjning. I dag får drygt 24 000 långvarigt sjuka i Sverige försörjningsstöd - en biståndsform som inte är utformad för att möta denna grupps behov. Detta innebär stora utmaningar för både de enskilda individerna och socialtjänsten. Det FORTE-finansierade projektet Ett växande glapp? (2024-02300) syftar till att öka kunskapen om dels de svårigheter långvarigt sjuka möter i ett fragmentiserat välfärdssystem, dels socialtjänstens arbetssätt och insatser riktade mot gruppen.
Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier och Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
Om jobbet:
Vi söker nu en skicklig och engagerad postdoktor som vill bidra till forskningsprojektets fortsatta utveckling och genomförande. Du kommer att ha huvudansvar för ett delprojekt som fokuserar på socialtjänstens insatser för sjuka som söker försörjningsstöd. Delprojektet omfattar en enkätstudie riktad till Sveriges samtliga 290 kommuner, samt fördjupande fallstudier i 4-5 kommuner. Utöver detta förväntas du bidra till projektet som helhet genom att delta i analysen av kvalitativa och kvantitativa data, samt skriva vetenskapliga publikationer.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne, företrädelsevis statsvetenskap, sociologi, socialt arbete eller samhällsgeografi.
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi vill att du har:
• Doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne, företrädelsevis sociologi, socialt arbete, statsvetenskap eller samhällsgeografi.
• Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsprojekt, vilket visas genom den sökandes tidigare publikationer, andra åberopade texter, och andra meriter.
• Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ analys.
• God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga med noggrannhet och känsla för detaljer.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att designa och genomföra enkätundersökningar.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS) på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Läs mer om verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet och här Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) - Linköpings universitet
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde 1 mars.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 november. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Universitetslektor, avdelningschef
Sofia Nordmark sofia.nordmark@liu.se +46 11 36 32 24 Jobbnummer
9562534